Не поможет и дорогой ремонт: 6 вещей в интерьере, которые выдают бедность

Маленькие детали в интерьере могут указывать на бедность, даже если это не так.

Не всегда богатство и бедность считается в количестве денег на счету. У человека может быть дорогая машина, дом, брендовые вещи, дорогой ремонт, однако мелкие детали могут напрочь перечеркивать весь достаток и "намекать" на бедность. Ранее мы рассказывали о привычках, выдающих человека, который вырос в бедной семье, а теперь хотим поговорить о банальных вещах в интерьере, которые выдают бедность. Советуем выявить "предателей" и избавиться от них.

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Какие же вещи выдают бедность? Об этом сообщает Ukr.Media.

Вещи в интерьере, которые выглядят дешево:

Текстиль из синтетики. Синтетические покрывала, скатерти и шторы чаще всего покапают "на время", однако все мы знаем, как часто временные варианты становятся постоянными. Лучше не использовать такой текстиль, а купить натуральные аналоги.

Клеенка на столах. Пережиток прошлого. Да, он защищает стол от повреждений и грязи, но выглядит достаточно убого, даже какой бы современной эта клеенка не была. Лучше застелить стол простой однотонной скатертью из хлопка или положить салфетки для сервировки.

Потолочная плитка из пенопласта. Такая плитка заменила обои на потолок, однако ее время уже тоже прошло. Она быстро желтеет, отваливается и создает объемный рисунок, что визуально и психологически зажимает. Лучше всего просто оставить потолок белым.

Складные стулья. Такие стулья уместнее будут смотреться в саду или на балконе. Меняйте их при первой же возможности.

Разнообразные чашки. Не нужно выбрасывать свою любимую чашку с котом/собакой или с красивым разноцветным узором, однако для застолья нужно иметь хотя бы небольшой сервиз с одинаковыми чашками.

Пластиковые разделочные доски. Бесспорно удобная вещь, однако пластмасса на кухне сильно дешевит обстановку, а царапины и трещины на таких досках чреваты попаданием микропластика в наш организм. Лучше заменить из на деревянные аналоги.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.