Не поможет и дорогой ремонт: 6 вещей в интерьере, которые выдают бедность
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Маленькие детали в интерьере могут указывать на бедность, даже если это не так.
Не всегда богатство и бедность считается в количестве денег на счету. У человека может быть дорогая машина, дом, брендовые вещи, дорогой ремонт, однако мелкие детали могут напрочь перечеркивать весь достаток и "намекать" на бедность. Ранее мы рассказывали о привычках, выдающих человека, который вырос в бедной семье, а теперь хотим поговорить о банальных вещах в интерьере, которые выдают бедность. Советуем выявить "предателей" и избавиться от них.
Какие же вещи выдают бедность? Об этом сообщает Ukr.Media.
Вещи в интерьере, которые выглядят дешево:
- Текстиль из синтетики. Синтетические покрывала, скатерти и шторы чаще всего покапают "на время", однако все мы знаем, как часто временные варианты становятся постоянными. Лучше не использовать такой текстиль, а купить натуральные аналоги.
- Клеенка на столах. Пережиток прошлого. Да, он защищает стол от повреждений и грязи, но выглядит достаточно убого, даже какой бы современной эта клеенка не была. Лучше застелить стол простой однотонной скатертью из хлопка или положить салфетки для сервировки.
- Потолочная плитка из пенопласта. Такая плитка заменила обои на потолок, однако ее время уже тоже прошло. Она быстро желтеет, отваливается и создает объемный рисунок, что визуально и психологически зажимает. Лучше всего просто оставить потолок белым.
- Складные стулья. Такие стулья уместнее будут смотреться в саду или на балконе. Меняйте их при первой же возможности.
- Разнообразные чашки. Не нужно выбрасывать свою любимую чашку с котом/собакой или с красивым разноцветным узором, однако для застолья нужно иметь хотя бы небольшой сервиз с одинаковыми чашками.
- Пластиковые разделочные доски. Бесспорно удобная вещь, однако пластмасса на кухне сильно дешевит обстановку, а царапины и трещины на таких досках чреваты попаданием микропластика в наш организм. Лучше заменить из на деревянные аналоги.
Ранее "Телеграф" писал, что еще одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.
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