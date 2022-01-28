Укр

Можно привлечь неприятности: почему нельзя стричься самостоятельно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Большую опасность представляет стрижка перед зеркалом Новость обновлена 28 января 2022, 09:59
Большую опасность представляет стрижка перед зеркалом

Чем чаще человек будет стричься самостоятельно, тем больше шансов привлечь на себя неприятности.

"Обрезаешь себе жизнь" — наверняка каждый слышал эту фразу от мамы или бабушки, когда хотел сам себя постричь. А фраза эта появилась ведь не просто так. Народные приметы собирались веками, и основаны они на опыте и наблюдениях наших предков. Из этих наблюдений составлялись определенные правила, которые после и вовсе превратились в аксиомы. К примеру, мусор нельзя выносить вечером или на ночь, ведь это может отвлечь от вас удачу и материальное благополучие.

На основе таких же народных наблюдений появились и приметы, что стричь себе волосы нельзя, сообщает Ukr.Media.

Считается, то самостоятельная стрижка может привлечь к человеку неудачи и невзгоды. Потеря энергии и работоспособности, сокращение продолжительности жизни, ухудшение настроения, болезни и недуги — все это может случиться с человеком, который решит самостоятельно изменить себе прическу.

Почему не стоит стричь себя самостоятельно:

  • Нарушение целостности биополя. Самостоятельная стрижка влечет за собой деформацию своего биополя, приводящие к развитию различных недугов, трудностей в жизни и неудач.
  • Финансовые трудности. Когда человек стрижет волосы самому себе, он как будто "состригает" свои доходы.
  • Потеря здоровья. Та же ситуация, что и с деньгами. Состригая себе волосы, мы "режем" и здоровье.
  • Угроза жизни. Как раз та примета, о которой часто говорят наши мамы и бабушки. Состригая волосы себе, человек сокращает собственную жизнь на многие годы.
  • Несчастье в любви. Считается, что те люди, которые стригут себя своими силами, лишают себя естественной внутренней и внешней привлекательности.
  • Расстройство в семье. Женщины, которые самостоятельно меняют свою прическу, рискуют привлечь в свою семью ссоры, конфликты и разногласия.

Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее также и с зеркалами.

Теги:
#Приметы #Стрижка #Народные приметы
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