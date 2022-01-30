Что сулит потеря сережки: приметы и суеверия

Терять вещи неприятно, особенно если это произошло с дорогим или любимым украшением

Неожиданно потерять серьгу означает не только неприятную материальную потерю, но и предсказывание определенных жизненных событий. Наши предки были уверены, что такое событие несет в себе какой-то тайный знак или намек на будущее.

К чему потерянная сережка, пишет sunlight.net.

Что означает потерянная серьга для женщин — приметы

Потерять серьгу для представительницы прекрасного пола — это благоприятный знак. Интересен даже не сам факт пропажи, но и ухо, из которого эта сережка выпала.

Потерялась серьга из правого уха

Пропала сережка с правого уха — это сулит перемены к лучшему или приятное знакомство.

Потерялась серьга из левого уха

Пропажа серьги с левого уха — это к скорому замужеству.

Также стоит обратить внимание на то, из какого материала изготовлена ​​затерявшаяся серьга. Если из золота, то, по приметам, это означает скорое бракосочетание с любимым человеком, а если потерялась серебряная серьга — в жизни появится наставник, покровитель.

Если потеряли серьгу, а затем нашли

Для девушек это также сулит только хорошее. А вот мужчинам выпавшее украшение принесет беду. Например, если один из моряков терял серьгу накануне отплытия, команда считала это дурным предзнаменованием и напрочь отказывалась выходить в море.

Женщинам, если сережка упала из правого уха, стоит ждать приятных изменений в личной жизни. А вот если из левого — неприятностей. Особенно это касается замужних представительниц прекрасного пола. Согласно суеверию, это означает обман со стороны любимого. Если девушка свободна, это значит разногласия с родственниками.

Какие бы материальные утраты с нами не случались, украшения всегда будут играть в нашей жизни особую роль. Ранее стилисты развенчали миф о том, якобы золотые и серебряные украшения сочетать нельзя.