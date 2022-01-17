Укр

Легко сочетаются с повседневной одеждой: украшения, которые будут в тренде этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Мода 2022 - чем дополнить стильный образ весной Новость обновлена 17 января 2022, 10:12
Мода 2022 - чем дополнить стильный образ весной

Актуальными будут длинные цепи и жемчуг

Тренды на украшения задают модные дома, которые еще осенью показали свои весенне-летние коллекции. Ранее стилисты развенчали миф о том, что золотые и серебряные украшения сочетать нельзя. В этом материале пойдет речь о тех украшениях, которые войдут в моду весной 2022 года.

Как отмечает эксперт в области моды vami.ideas, стоит выбирать для себя адаптированные варианты, которые легко будут вписываться в ваш повседневный образ.

Какие украшения будут актуальны весной-2022

  1. На подиумах были представлены крупные цепи — как обычные, так и разной длины и разных решений.
  2. Жемчуг — без него никуда! Ведь он давно стал классикой.
  3. Серьги-кольца и вариации на эту тему. Крупные и яркие серьги.
  4. Браслеты — не забываем и про них. Крупные, из цепей, яркие.

Стоить добавить, что выбор правильного украшения не всегда приносить нужный эффект — стоит учитывать и тренды, которые в 2022 году станут неактуальными и могут сделать из вас модного аутсайдера. На какие вещи уже не стоит тратить деньги в этом году — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Украшения #Тренды #Мода 2022
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