"Золото не сочетается с серебром" и еще 5 модных правил, которые уже устарели

Коричневый можно спокойно сочетать с черным, а пижамы носить не только дома.

Помимо того, что существуют устаревшие тренды, которые вышли из моды окончательно и бесповоротно, есть также и "модные запреты", которые утратили свою актуальность.

Стилист Самаль Молыбаева в своем Инстаграм-аккаунте streetstyle_looks рассказала, какие модные табу больше не являются таковыми.

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"Думаю, вы не раз слышали, что нельзя сочетать разные принты в одном образе, что сумка и обувь обязательно должны быть одного цвета или наоборот, что миксовать золото с серебром — это моветон. Так вот, эти и многие другие модные правила уже давно не актуальны", — объясняет стилист.

6 модных правил, которые больше не актуальны

1. Пижамы и комбинации только для дома. Это не так. Бельевой стиль уже давно вышел за пределы наших домов, и платья-комбинации носятся повсеместно.

2. Коричневый и черный не сочетаются. Неизвестно, кто придумал это правило, но это точно не тот случай.

3. Горизонтальные полоски полнят. Все зависит от толщины этих полосок. Тонкие и светлые полоски наоборот очень выигрышно смотрятся на фигуре.

4. Золото не сочетается с серебром. Умело миксуя разные металлы, вы лишь делаете образ интереснее. Многие ювелирные компании сейчас выпускают украшения из нескольких разноцветных материалов.

5. Кожаные лосины и джинсы скинни давно устарели. Это не так. Все зависит от стилизации.

6. Высокая посадка подходит только худым. Это тоже не совсем так. Нужно просто выбрать брюки из ткани, которая не будет слишком сильно обтягивать фигуру.

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