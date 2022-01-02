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Дорого - это не про бренды: 7 типичных ошибок, которые портят стильный образ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Безупречный образ состоит из деталей, на которые некоторые люди не обращают внимания. Новость обновлена 02 января 2022, 11:22
Безупречный образ состоит из деталей, на которые некоторые люди не обращают внимания.

Именно детали делают образ дорогим и стильным.

Чтобы создать стильный и богатый образ необязательно надевать кучу брендовой одежды. Выглядеть всегда великолепно вам поможет актуальный базовый гардероб, в который будут входить такие вещи, которые не подвластны ни моде, ни времени, а также избегание типичных ошибок, которые портят даже самый стильный образ.

Имиджмейкер Оксана Денисова, которая ведет модный блог в Инстаграм под ником effection_lady, считает, что стильный образ может испортить маленькая деталь, на которую часто не обращают внимание. К примеру, манера общения или не совсем умелый макияж. На своей странице в Инстаграм стилист расписала ошибки, которые убивают целостность образа.

Ошибки, которые портят стильный образ

  • Чрезмерный загар.
  • Слишком объемный силуэт, неподходящая посадка.
  • Кричащий маникюр.
  • Пересушенная кожа лица и неумелый макияж.
  • Волосы без объема.
  • Аксессуары. Следите, чтобы ваша сумка не была бесформенной, с трещинами на ручках или сломанной молнией. Обувь не должна быть стоптанной и потертой.
  • Поведение. Суета, торопливость, быстрый темп речи, сленг, неженственная походка и плохая осанка только испортят ваш образ.

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Теги:
#Мода #Стиль
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