Дорого - это не про бренды: 7 типичных ошибок, которые портят стильный образ

Именно детали делают образ дорогим и стильным.

Чтобы создать стильный и богатый образ необязательно надевать кучу брендовой одежды. Выглядеть всегда великолепно вам поможет актуальный базовый гардероб, в который будут входить такие вещи, которые не подвластны ни моде, ни времени, а также избегание типичных ошибок, которые портят даже самый стильный образ.

Имиджмейкер Оксана Денисова, которая ведет модный блог в Инстаграм под ником effection_lady, считает, что стильный образ может испортить маленькая деталь, на которую часто не обращают внимание. К примеру, манера общения или не совсем умелый макияж. На своей странице в Инстаграм стилист расписала ошибки, которые убивают целостность образа.

Ошибки, которые портят стильный образ

Чрезмерный загар.

Слишком объемный силуэт, неподходящая посадка.

Кричащий маникюр.

Пересушенная кожа лица и неумелый макияж.

Волосы без объема.

Аксессуары. Следите, чтобы ваша сумка не была бесформенной, с трещинами на ручках или сломанной молнией. Обувь не должна быть стоптанной и потертой.

Поведение. Суета, торопливость, быстрый темп речи, сленг, неженственная походка и плохая осанка только испортят ваш образ.

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