Дорого — це не про бренди: 7 типових помилок, які псують стильний образ

Саме деталі роблять образ дорогим та стильним.

Щоб створити стильний та багатий образ необов’язково надягати купу брендового одягу. Виглядати завжди чудово вам допоможе актуальний базовий гардероб, в який будуть входити такі речі, які не підвладні ні моді, ні часу, а також уникнення типових помилок, які псують навіть найстильніший образ.

Іміджмейкер Оксана Денісова, яка веде модний блог в Інстаграм під ніком effection_lady, вважає, що стильний образ може зіпсувати маленька деталь, на яку часто не звертають уваги. Наприклад, манера спілкування чи не зовсім вмілий макіяж. На своїй сторінці в Інстаграмі стиліст розписала помилки, які вбивають цілісність образу.

Помилки, які псують стильний образ

Надмірна засмага.

Занадто об’ємний силует, невідповідна посадка.

Манікюр.

Пересушене обличчя і невмілий макіяж.

Волосся без об'єму.

Аксесуари. Слідкуйте, щоб ваша сумка не була безформною, з тріщинами на ручках або зламаною блискавкою. Взуття не повинно бути стоптаним і потертим.

Поведінка. Суєта, квапливість, швидкий темп мовлення, сленг, нежіночна хода і погана постава лише зіпсують ваш образ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати одяг, в якому ви виглядатимете стрункіше.