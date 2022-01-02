Дорого — це не про бренди: 7 типових помилок, які псують стильний образ
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Саме деталі роблять образ дорогим та стильним.
Щоб створити стильний та багатий образ необов’язково надягати купу брендового одягу. Виглядати завжди чудово вам допоможе актуальний базовий гардероб, в який будуть входити такі речі, які не підвладні ні моді, ні часу, а також уникнення типових помилок, які псують навіть найстильніший образ.
Іміджмейкер Оксана Денісова, яка веде модний блог в Інстаграм під ніком effection_lady, вважає, що стильний образ може зіпсувати маленька деталь, на яку часто не звертають уваги. Наприклад, манера спілкування чи не зовсім вмілий макіяж. На своїй сторінці в Інстаграмі стиліст розписала помилки, які вбивають цілісність образу.
Помилки, які псують стильний образ
- Надмірна засмага.
- Занадто об’ємний силует, невідповідна посадка.
- Манікюр.
- Пересушене обличчя і невмілий макіяж.
- Волосся без об'єму.
- Аксесуари. Слідкуйте, щоб ваша сумка не була безформною, з тріщинами на ручках або зламаною блискавкою. Взуття не повинно бути стоптаним і потертим.
- Поведінка. Суєта, квапливість, швидкий темп мовлення, сленг, нежіночна хода і погана постава лише зіпсують ваш образ.
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