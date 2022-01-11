"Золото не поєднується зі сріблом" та ще 5 модних правил, які вже застаріли

Коричневий можна спокійно поєднувати із чорним, а піжами носити не лише вдома.

Крім того, що існують застарілі тренди, які вийшли з моди остаточно та безповоротно, є також і "модні заборони", які втратили свою актуальність.

Стиліст Самаль Молибаєва у своєму Інстаграм-акаунті streetstyle_looks розповіла, які модні табу більше не є такими.

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"Думаю, ви не раз чули, що не можна поєднувати різні принти в одному образі, що сумка та взуття обов’язково повинні бути одного кольору або навпаки, що міксувати золото зі сріблом — це моветон. Так от, ці та багато інших модних правил уже давно не актуальні", — пояснює стиліст.

6 модних правил, які більше не актуальні

1. Піжами та комбінації тільки для дому. Це не так. Білизняний стиль вже давно вийшов за межі наших будинків, і сукні-комбінації носяться повсюдно.

2. Коричневий та чорний не поєднуються. Невідомо, хто вигадав це правило, але це точно не той випадок.

3. Горизонтальні смужки повнять. Все залежить від товщини цих смужок. Тонкі і світлі смужки дуже виграшно виглядають на фігурі.

4. Золото не поєднується зі сріблом. Уміло міксуючи різні метали, ви лише робите образ цікавішим. Багато ювелірних компаній зараз випускають прикраси з кількох різнокольорових матеріалів.

5. Шкіряні лосини та джинси скінні давно застаріли. Це не так. Все залежить від стилізації.

6. Висока посадка підходить лише худим. Це також не зовсім так. Потрібно просто вибрати штани з тканини, яка не надто сильно обтягуватиме фігуру.

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