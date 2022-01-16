Макияж без бровей и скулы как у Джей Ло: как выглядят тренды make-up 2022 года (фото)

Модные тенденции мейк-апа не перестают удивлять

Макияж — важная составляющая повседневного и праздничного образа. Ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в новом году.

Стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме разбиралась с актуальным макияжем 2022-ого года, который некоторых барышень может порадовать, других же неприятно удивить.

Какой макияж будет модным в 2022 году

Сияние

Наносим перламутровые оттенки на все веко и отдельные блестки, либо глиттер по центру века.

Макияж без бровей

На смену соболиным бровям буквально врывается новый тренд: полное их отсутствие. Сбривать не нужно, достаточно осветлить, обесцветить или замаскировать консилером.

Естественные "вкусные" губы

Без перебора филлеров. Актуальна естественная красота губ, подчеркнутая сочными оттенками.

Стрелки

В новом году модны стрелки с контрастными оттенками подводки, двойные стрелки, цветные.

Выразительные скулы

Подчеркнуть скулы поможет не только скульптор, но и румяна.

Макияж без макияжа

В тренде нежный, легкий, изящный макияж.

Гранжевый черный

Начинайте полностью обводить глаза толстой линией черного карандаша. Но запомните, что такой макияж делает маленькие глаза еще меньше.

Добавим, что прическа также является неотъемлемым атрибутом сногсшибательного образа в любой ситуации. Какие стрижки будут актуальными в 2022 году — смотрите в нашем материале.