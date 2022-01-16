Макияж без бровей и скулы как у Джей Ло: как выглядят тренды make-up 2022 года (фото)
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Модные тенденции мейк-апа не перестают удивлять
Макияж — важная составляющая повседневного и праздничного образа. Ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в новом году.
Стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме разбиралась с актуальным макияжем 2022-ого года, который некоторых барышень может порадовать, других же неприятно удивить.
Какой макияж будет модным в 2022 году
- Сияние
Наносим перламутровые оттенки на все веко и отдельные блестки, либо глиттер по центру века.
- Макияж без бровей
На смену соболиным бровям буквально врывается новый тренд: полное их отсутствие. Сбривать не нужно, достаточно осветлить, обесцветить или замаскировать консилером.
- Естественные "вкусные" губы
Без перебора филлеров. Актуальна естественная красота губ, подчеркнутая сочными оттенками.
- Стрелки
В новом году модны стрелки с контрастными оттенками подводки, двойные стрелки, цветные.
- Выразительные скулы
Подчеркнуть скулы поможет не только скульптор, но и румяна.
- Макияж без макияжа
В тренде нежный, легкий, изящный макияж.
- Гранжевый черный
Начинайте полностью обводить глаза толстой линией черного карандаша. Но запомните, что такой макияж делает маленькие глаза еще меньше.
Добавим, что прическа также является неотъемлемым атрибутом сногсшибательного образа в любой ситуации. Какие стрижки будут актуальными в 2022 году — смотрите в нашем материале.
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