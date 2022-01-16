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Макияж без бровей и скулы как у Джей Ло: как выглядят тренды make-up 2022 года (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В этом году будут популярны выразительные скулы как у Дженнифер Лопес Новость обновлена 16 января 2022, 13:53
В этом году будут популярны выразительные скулы как у Дженнифер Лопес

Модные тенденции мейк-апа не перестают удивлять

Макияж — важная составляющая повседневного и праздничного образа. Ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в новом году.

Стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме разбиралась с актуальным макияжем 2022-ого года, который некоторых барышень может порадовать, других же неприятно удивить.

Какой макияж будет модным в 2022 году

  • Сияние

Наносим перламутровые оттенки на все веко и отдельные блестки, либо глиттер по центру века.

  • Макияж без бровей

На смену соболиным бровям буквально врывается новый тренд: полное их отсутствие. Сбривать не нужно, достаточно осветлить, обесцветить или замаскировать консилером.

  • Естественные "вкусные" губы

Без перебора филлеров. Актуальна естественная красота губ, подчеркнутая сочными оттенками.

  • Стрелки

В новом году модны стрелки с контрастными оттенками подводки, двойные стрелки, цветные.

  • Выразительные скулы

Подчеркнуть скулы поможет не только скульптор, но и румяна.

  • Макияж без макияжа

В тренде нежный, легкий, изящный макияж.

  • Гранжевый черный

Начинайте полностью обводить глаза толстой линией черного карандаша. Но запомните, что такой макияж делает маленькие глаза еще меньше.

Добавим, что прическа также является неотъемлемым атрибутом сногсшибательного образа в любой ситуации. Какие стрижки будут актуальными в 2022 году — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Макияж #Тренды #Мода 2022
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