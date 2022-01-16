Макіяж без брів і вилиці як у Джей Ло: як виглядають тренди make-up 2022 року (фото)
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Модні тенденції мейк-апу не перестають дивувати
Макіяж — важлива складова повсякденного та святкового образу. Раніше ми писали про те, з якими популярними трендами мейк-апу необхідно попрощатися у новому році.
Стиліст Ольга stilnodostupno в Інстаграмі розбиралася з актуальним макіяжем 2022-ого року, який деяких панянок може порадувати, інших же неприємно здивувати.
Який макіяж буде модним у 2022 році
- Сяйво
Наносимо перламутрові відтінки на всю повіку та окремі блискітки, або гліттер по центру повіки.
- Макіяж без брів
На зміну соболиним бровам буквально вривається новий тренд: повна їхня відсутність. Зголювати не потрібно, достатньо освітлити, знебарвити або замаскувати консилером.
- Природні "смачні" губи
Без перебору філерів. Актуальна природна краса губ, підкреслена соковитими відтінками.
- Стрілки
У новому році модні стрілки із контрастними відтінками підводки, подвійні стрілки, кольорові.
- Виразні вилиці
Підкреслити вилиці допоможе не лише скульптор, а й рум’яна.
- Макіяж без макіяжу
У тренді ніжний, легкий, витончений макіяж.
- Гранжовий чорний
Починайте повністю обводити очі товстою лінією чорного олівця. Але запам’ятайте, що такий макіяж робить маленькі очі ще меншими.
Додамо, що зачіска також є невід’ємним атрибутом карколомного образу в будь-якій ситуації. Які стрижки будуть актуальними у 2022 році – дивіться у нашому матеріалі.
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