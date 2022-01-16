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Макіяж без брів і вилиці як у Джей Ло: як виглядають тренди make-up 2022 року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цього року будуть популярні виразні вилиці як у Дженніфер Лопес Новина оновлена 16 січня 2022, 13:53
Цього року будуть популярні виразні вилиці як у Дженніфер Лопес

Модні тенденції мейк-апу не перестають дивувати

Макіяж — важлива складова повсякденного та святкового образу. Раніше ми писали про те, з якими популярними трендами мейк-апу необхідно попрощатися у новому році.

Стиліст Ольга stilnodostupno в Інстаграмі розбиралася з актуальним макіяжем 2022-ого року, який деяких панянок може порадувати, інших же неприємно здивувати.

Який макіяж буде модним у 2022 році

  • Сяйво

Наносимо перламутрові відтінки на всю повіку та окремі блискітки, або гліттер по центру повіки.

  • Макіяж без брів

На зміну соболиним бровам буквально вривається новий тренд: повна їхня відсутність. Зголювати не потрібно, достатньо освітлити, знебарвити або замаскувати консилером.

  • Природні "смачні" губи

Без перебору філерів. Актуальна природна краса губ, підкреслена соковитими відтінками.

  • Стрілки

У новому році модні стрілки із контрастними відтінками підводки, подвійні стрілки, кольорові.

  • Виразні вилиці

Підкреслити вилиці допоможе не лише скульптор, а й рум’яна.

  • Макіяж без макіяжу

У тренді ніжний, легкий, витончений макіяж.

  • Гранжовий чорний

Починайте повністю обводити очі товстою лінією чорного олівця. Але запам’ятайте, що такий макіяж робить маленькі очі ще меншими.

Додамо, що зачіска також є невід’ємним атрибутом карколомного образу в будь-якій ситуації. Які стрижки будуть актуальними у 2022 році – дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Макіяж #Тренди #Мода 2022
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