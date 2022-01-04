Які стрижки у моді у 2022-му році: топ-8 актуальних зачісок (фото)

У стрижках у 2022 році важливо не що носити, а як.

Новий рік — це завжди чудова можливість для того, щоб змінити своє життя. Однак якщо ви не готові міняти щось кардинально, то можна почати з малого: наприклад, з зачіски. Астрологи вже розповіли, коли у січні сприятливі дні для стрижок, тож вибирайте дату і вперед до перукаря. Тільки не забудьте ознайомитися з трендовими зачісками 2022-го року.

Іміджмейкер Оксана Денисова, яка веде модний блог в Інстаграм під ніком effection_lady, розповіла та показала 8 найстильніших та найактуальніших стрижок, які будуть на піку цього року. Серед цих варіантів принципово нових стрижок немає, але є нюанси оформлення: елементи гранжу, ретро, чіткий зріз, рвані пасма, шари.

Стиліст зазначає, що саме такі деталі роблять звичайні стрижки стильнішими та відрізняються від минулорічних.

Також, Оксана Денисова нагадала, що перш ніж стригтися, потрібно зрозуміти, чи підходить вам обраний варіант за типажем, формою обличчя, пропорціями фігури чи ні, адже якщо гармонії не буде, то й жодної радості нова зачіска також не принесе.

Які стрижки актуальні у 2022-му році

Боб

Каре

Гарсон

Паж

Піксі

Каскад

Лесенка

Чубчик

Раніше "Телеграф" писав, які зачіски зараз у тренді і як красиво укласти волосся своїми руками.