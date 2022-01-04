Какие стрижки модные в 2022-м году: топ-8 актуальных причесок (фото)

В стрижках в 2022-м году важно не что носить, а как.

Новый год — это всегда отличная возможность для того, чтобы изменить свою жизнь. Однако если вы не готовы менять что-то кардинально, то можно начать с малого: например с прически. Астрологи уже рассказали, когда в январе благоприятные дни для стрижек, поэтому выбирайте дату и вперед к парикмахеру. Только не забудьте ознакомиться с самыми трендовыми прическами 2022-го года.

Имиджмейкер Оксана Денисова, которая ведет модный блог в Инстаграм под ником effection_lady, рассказала и показала 8 самых стильных и актуальных стрижек, которые будут на пике в этом году. Среди этих вариантов принципиально новых стрижек нет, но есть нюансы оформления: элементы гранжа, ретро, четкий срез, рваные пряди, слои.

Стилист отмечает, что именно такие детали делают обычные стрижки более стильными и отличаются от прошлогодних.

Также, Оксана Денисова напомнила, что прежде чем стричься, нужно понять подходит ли вам выбранный вариант по типажу, форме лица, пропорциям фигуры или нет, ведь если гармонии не будет, то и никакой радости новая прическа также не принесет.

Какие стрижки актуальны в 2022-м году

Боб

Каре

Гарсон

Паж

Пикси

Каскад

Лесенка

Челка

Ранее "Телеграф" писал, какие прически сейчас в тренде и как красиво уложить волосы своими руками.