Кардинально менять имидж не стоит: самые неблагоприятные дни для стрижки в январе-2022

Астролог назвала благоприятные и опасные дни для посещения парикмахера

Астрологическая ретроградность Венеры, которая будет продолжаться весь январь 2022 года, подсказывает, что кардинально менять имидж в первый месяц нового года не стоит. Новые стили и стрижки могут очень быстро потерять актуальность. Эксперименты не будут особенно приветствоваться.

Об этом говорит астролог Елена Теплякова у себя в Инстаграме.

Эксперт не советует делать сложные процедуры впервые, вроде наращивания волос или химических завивок. Также лучше не делать сложных процедур, вроде пирсинга, татуажа или глубоких пилингов лица, иначе рискуете получить не самый приятный результат.

Когда можно стричься в январе-2022

Благоприятные дни для работы с волосами: 3, 12, 20-22 января.

Стричь волосы для быстрого роста лучше на растущей Луне: с 3 по 5 и с 8 по 15 января. Если хотели бы сохранить форму прически дольше, стоит постричься в дни убывающей Луны: 1, 2, 18--31 января.

Когда нельзя стричься в январе-2022

Неблагоприятные дни для стрижки: 6, 7, 16, 14 января.

Неблагоприятные дни для сложных процедур: 1, 2, 6, 7, 16-18, 26-31 января.

Добавим, что для любой представительницы прекрасного пола очень важно выглядеть стильно в любой ситуации. К правильно подобранному наряду и качественному макияжу относится и аккуратная прическа. Ранее "Телеграф" писал, какие прически сейчас в тренде и как красиво уложить волосы своими руками.