Ретроградная Венера 2021: что можно и нельзя делать в эту неделю всем знакам Зодиака
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Астролог рассказала, как использовать это время с пользой и от чего нужно отказаться
Согласно прогнозу Таро на этой неделе стоит ожидать много возможностей, которые предоставят всем знакам Зодиака ночные светила. Особенность этого периода — ретроградность Венеры — планеты, которая в астрологии отвечает за любовь, отношения и финансы. Этот период будет длиться с 19 декабря по 29 января. События на предпоследней неделе перед Новым годом скажутся на нашем с вами фокусе внимания и манере поведения.
Об этом рассказывает астролог Ирина Булгакова в Инстаграме.
Что нельзя делать на этой неделе: астропрогноз с 20 по 26 декабря
- Не рекомендуется совершать крупные покупки.
- Воздержаться от вложений, инвестиций, приобретений предметов роскоши и искусства.
- Не брать и не давать в долг.
- Вся индустрия красоты находится под покровительством Венеры, поэтому открытие модных бутиков, внедрение косметологических брендов, дизайн, парфюмерия — все не получит необходимого, должного развития.
- Косметологические операции противопоказаны.
- Браки, заключенные в этот период, будут недолговечными.
- Исключить подписание договоров о долгосрочном сотрудничестве и партнёрстве.
Астролог предупреждает, что только наша сдержанность и осмотрительность поможет не потерять финансы. Также текущие транзитные аспекты Венеры могут дать период испытания чувств и отношений на прочность. Возможны сложности в отношениях, которые подошли к завершающей стадии.
Что можно делать на этой неделе: астропрогноз с 20 по 26 декабря
20 декабря — выбросить из дома, передать в дар, выставить на продажу 9 ненужных предметов одежды, интерьера, домашних и бытовых приборов. Пересмотреть свой гардероб, кухонные шкафы, мебель — что уже "не работает", не приносит пользы и позитивных эмоций.
21 декабря — сделать обряд на очищение, создать "карту" желаний на 2022 год.
22 декабря — позвонить своим братьям, сестрам — узнать как у них дела, здоровье, поинтересоваться, нужна ли им помощь от вас.
23 декабря — составить новогоднее меню.
24 декабря — установить, нарядить елку, если этого еще не сделали.
25 декабря — покрасить волосы, пойти на маникюр, подготовиться к Новому году полным ходом для красоты.
26 декабря — сходить в баню, сауну, аквапарк, на СПА-процедуры.
Напомним, что новогодний период — это период волшебства. Как правильно загадывать желания в это время, чтобы оно сбылось — смотрите в материале "Телеграфа".
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