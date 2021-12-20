Ретроградная Венера 2021: что можно и нельзя делать в эту неделю всем знакам Зодиака

Астролог рассказала, как использовать это время с пользой и от чего нужно отказаться

Согласно прогнозу Таро на этой неделе стоит ожидать много возможностей, которые предоставят всем знакам Зодиака ночные светила. Особенность этого периода — ретроградность Венеры — планеты, которая в астрологии отвечает за любовь, отношения и финансы. Этот период будет длиться с 19 декабря по 29 января. События на предпоследней неделе перед Новым годом скажутся на нашем с вами фокусе внимания и манере поведения.

Об этом рассказывает астролог Ирина Булгакова в Инстаграме.

Что нельзя делать на этой неделе: астропрогноз с 20 по 26 декабря

Не рекомендуется совершать крупные покупки.

Воздержаться от вложений, инвестиций, приобретений предметов роскоши и искусства.

Не брать и не давать в долг.

Вся индустрия красоты находится под покровительством Венеры, поэтому открытие модных бутиков, внедрение косметологических брендов, дизайн, парфюмерия — все не получит необходимого, должного развития.

Косметологические операции противопоказаны.

Браки, заключенные в этот период, будут недолговечными.

Исключить подписание договоров о долгосрочном сотрудничестве и партнёрстве.

Астролог предупреждает, что только наша сдержанность и осмотрительность поможет не потерять финансы. Также текущие транзитные аспекты Венеры могут дать период испытания чувств и отношений на прочность. Возможны сложности в отношениях, которые подошли к завершающей стадии.

Что можно делать на этой неделе: астропрогноз с 20 по 26 декабря

20 декабря — выбросить из дома, передать в дар, выставить на продажу 9 ненужных предметов одежды, интерьера, домашних и бытовых приборов. Пересмотреть свой гардероб, кухонные шкафы, мебель — что уже "не работает", не приносит пользы и позитивных эмоций.

21 декабря — сделать обряд на очищение, создать "карту" желаний на 2022 год.

22 декабря — позвонить своим братьям, сестрам — узнать как у них дела, здоровье, поинтересоваться, нужна ли им помощь от вас.

23 декабря — составить новогоднее меню.

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24 декабря — установить, нарядить елку, если этого еще не сделали.

25 декабря — покрасить волосы, пойти на маникюр, подготовиться к Новому году полным ходом для красоты.

26 декабря — сходить в баню, сауну, аквапарк, на СПА-процедуры.

Напомним, что новогодний период — это период волшебства. Как правильно загадывать желания в это время, чтобы оно сбылось — смотрите в материале "Телеграфа".