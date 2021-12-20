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Ретроградна Венера 2021: що можна і не варто робити цього тижня всім знакам Зодіаку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для всіх знаків Зодіаку Новина оновлена 20 грудня 2021, 07:47
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 грудня для всіх знаків Зодіаку

Астролог розповіла, як використати цей час із користю і від чого потрібно відмовитися

Згідно з прогнозом Таро на цьому тижні варто очікувати багато можливостей, які нададуть усім знакам Зодіаку нічні світила. Особливість цього періоду – ретроградність Венери – планети, яка в астрології відповідає за кохання, відносини та фінанси. Цей період триватиме з 19 грудня до 29 січня. Події на передостанньому тижні перед Новим роком позначаться на нашому з вами фокусі уваги та манері поведінки.

Про це розповідає астролог Ірина Булгакова в Інстаграмі.

Що не можна робити цього тижня: астропрогноз з 20 по 26 грудня

  • Не рекомендується робити великі покупки.
  • Утриматися від вкладень, інвестицій, придбань предметів розкоші та мистецтва.
  • Не брати і не позичати.
  • Вся індустрія краси знаходиться під заступництвом Венери, тому відкриття модних бутиків, використання косметологічних брендів, дизайн, парфумерія — все не отримає необхідного, належного розвитку.
  • Косметологічні операції протипоказані.
  • Шлюби, укладені у цей період, будуть недовговічними.
  • Виключити підписання договорів про довгострокову співпрацю та партнерство.

Астролог попереджає, що лише наша стриманість та обачність допоможе не втратити фінанси. Також поточні транзитні аспекти Венери можуть дати період випробування почуттів та стосунків на міцність. Можливі складнощі у відносинах, що підійшли до завершальної стадії.

Що можна робити цього тижня: астропрогноз з 20 по 26 грудня

20 грудня — викинути з дому, передати в дар, виставити на продаж 9 непотрібних предметів одягу, інтер’єру, домашніх та побутових приладів. Переглянути свій гардероб, кухонні шафи, меблі — що вже "не працює", не приносить користі та позитивних емоцій.

21 грудня — зробити обряд на очищення, створити "карту бажань" на 2022 рік.

22 грудня — зателефонувати своїм братам, сестрам — дізнатися, як у них справи, здоров’я, поцікавитися, чи потрібна їм допомога від вас.

23 грудня — скласти новорічне меню.

24 грудня — встановити, вбрати ялинку, якщо цього ще не зробили.

25 грудня — пофарбувати волосся, піти на манікюр, підготуватися до Нового року повним ходом для краси.

26 грудня — сходити до лазні, сауни, аквапарку, на СПА-процедури.

Нагадаємо, що новорічний період – це період чарівництва. Як правильно загадувати бажання в цей час, щоб воно збулося — дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Астрологія #Венера #Ретроградна Венера
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