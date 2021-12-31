Кардинально міняти імідж не варто: найнесприятливіші дні для стрижки у січні-2022

Астролог назвала сприятливі та небезпечні дні для відвідування перукаря

Астрологічна ретроградність Венери, яка триватиме весь січень 2022 року, підказує, що кардинально змінювати імідж у перший місяць нового року не варто. Нові стилі та стрижки можуть дуже швидко втратити актуальність. Експерименти особливо не вітатимуться.

Про це говорить астролог Олена Теплякова у себе в Інстаграмі.

Експерт не радить робити складні процедури вперше, на зразок нарощування волосся або хімічних завивок. Також краще не робити складних процедур, на зразок пірсингу, татуажу або глибоких пілінгів обличчя, інакше ризикуєте отримати не найприємніший результат.

Коли можна стригтися у січні-2022

Сприятливі дні для роботи з волоссям: 3, 12, 20-22 січня.

Стригти волосся для швидкого росту краще на висхідний Місяць: з 3 по 5 і з 8 по 15 січня. Якщо хотіли б зберегти форму зачіски довше, варто постригтися в дні спадного Місяця: 1, 2, 18-31 січня.

Коли не можна стригтися у січні-2022

Несприятливі дні для стрижки: 6, 7, 16, 14 січня.

Несприятливі дні для складних процедур: 1, 2, 6, 7, 16-18, 26-31 січня.

Додамо, що для будь-якої представниці прекрасної статі дуже важливо виглядати стильно у будь-якій ситуації. До правильно підібраного вбрання та якісного макіяжу відноситься і акуратна зачіска. Раніше "Телеграф" писав, які зачіски зараз у тренді і як красиво укласти волосся своїми руками.