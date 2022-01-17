Рус

Легко поєднуються із повсякденним одягом: прикраси, які будуть у тренді цієї весни (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Мода 2022 – чим доповнити стильний образ навесні Новина оновлена 17 січня 2022, 10:12
Мода 2022 – чим доповнити стильний образ навесні

Актуальними будуть довгі ланцюги та перли

Тренди на прикраси задають будинки моди, які ще восени показали весняно-літні колекції. Раніше стилісти розвінчали міф про те, що золоті та срібні прикраси поєднувати не можна. У цьому матеріалі йтиметься про ті прикраси, які увійдуть у моду навесні 2022 року.

Як зазначає експерт у галузі моди vami.ideas, варто вибирати для себе адаптовані варіанти, які легко вписуватимуться у ваш повсякденний образ.

Які прикраси будуть актуальні навесні-2022

  1. На подіумах були представлені великі ланцюги як звичайні, так і різної довжини і різних рішень.
  2. Перли – без них нікуди! Адже вони давно стали класикою.
  3. Сережки-кільця та варіації на цю тему. Великі та яскраві сережки.
  4. Браслети – не забуваємо і про них. Великі, із ланцюгів, яскраві.

Варто додати, що вибір правильної прикраси не завжди приносити потрібний ефект — варто враховувати і тренди, які в 2022 стануть неактуальними і можуть зробити з вас модного аутсайдера. На які речі вже не варто витрачати гроші цього року — дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Прикраси #Тренди #Мода 2022
Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ-Жуляни"
Політика
Повернення Порошенка до України: всі подробиці, онлайн-трансляція
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ-Жуляни"
Повернення Порошенка до України: всі подробиці, онлайн-трансляція
Дата публікації
Категорія
Займання сталося пізно увечері
Пожежу гасили півночі: на Полтавщині мікроавтобус врізався у цистерну з газом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
У деяких регіонах фіксується спалах ковіду
Львів та Харків вириваються у лідери: свіжа COVID-статистика на 17 січня
Дата публікації
Категорія
На цьому тижні в Україні сніжитиме і посилиться вітер
Синоптик попередила українців про погодні гойдалки: коли цього тижня чекати на відлигу й морози
Дата публікації
Категорія
Макарони до навчальних закладів Кривого Рогу купили по 72 гривні за кілограм
У дитсадки та школи Кривого Рогу закупили "золоті" макарони