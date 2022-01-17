Легко поєднуються із повсякденним одягом: прикраси, які будуть у тренді цієї весни (фото)

Актуальними будуть довгі ланцюги та перли

Тренди на прикраси задають будинки моди, які ще восени показали весняно-літні колекції. Раніше стилісти розвінчали міф про те, що золоті та срібні прикраси поєднувати не можна. У цьому матеріалі йтиметься про ті прикраси, які увійдуть у моду навесні 2022 року.

Як зазначає експерт у галузі моди vami.ideas, варто вибирати для себе адаптовані варіанти, які легко вписуватимуться у ваш повсякденний образ.

Які прикраси будуть актуальні навесні-2022

На подіумах були представлені великі ланцюги як звичайні, так і різної довжини і різних рішень. Перли – без них нікуди! Адже вони давно стали класикою. Сережки-кільця та варіації на цю тему. Великі та яскраві сережки. Браслети – не забуваємо і про них. Великі, із ланцюгів, яскраві.

Читайте також: Категорія Мода Втратили актуальність: речі, які потрібно викинути з гардеробу прямо зараз Цього року доведеться відмовитися від чорних легінсів та туфель на шпильках

Варто додати, що вибір правильної прикраси не завжди приносити потрібний ефект — варто враховувати і тренди, які в 2022 стануть неактуальними і можуть зробити з вас модного аутсайдера. На які речі вже не варто витрачати гроші цього року — дивіться у нашому матеріалі.