Легко поєднуються із повсякденним одягом: прикраси, які будуть у тренді цієї весни (фото)
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Актуальними будуть довгі ланцюги та перли
Тренди на прикраси задають будинки моди, які ще восени показали весняно-літні колекції. Раніше стилісти розвінчали міф про те, що золоті та срібні прикраси поєднувати не можна. У цьому матеріалі йтиметься про ті прикраси, які увійдуть у моду навесні 2022 року.
Як зазначає експерт у галузі моди vami.ideas, варто вибирати для себе адаптовані варіанти, які легко вписуватимуться у ваш повсякденний образ.
Які прикраси будуть актуальні навесні-2022
- На подіумах були представлені великі ланцюги як звичайні, так і різної довжини і різних рішень.
- Перли – без них нікуди! Адже вони давно стали класикою.
- Сережки-кільця та варіації на цю тему. Великі та яскраві сережки.
- Браслети – не забуваємо і про них. Великі, із ланцюгів, яскраві.
Варто додати, що вибір правильної прикраси не завжди приносити потрібний ефект — варто враховувати і тренди, які в 2022 стануть неактуальними і можуть зробити з вас модного аутсайдера. На які речі вже не варто витрачати гроші цього року — дивіться у нашому матеріалі.
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