Що обіцяє втрата сережки: прикмети та забобони

Втрачати речі неприємно, особливо якщо це сталося з дорогою або улюбленою прикрасою

Несподівано втратити сережку означає не лише неприємну матеріальну втрату, а й пророкування певних життєвих подій. Наші пращури були впевнені, що така подія несе в собі якийсь таємний знак або натяк на майбутнє.

До чого втрачена сережка, пише sunlight.net.

Що означає втрачена сережка для жінок — прикмети

Втратити сережку для представниці прекрасної статі – це сприятливий знак. Цікавий навіть не сам факт зникнення, а й вухо, з якого ця сережка випала.

Загубилася сережка з правого вуха

Пропала сережка з правого вуха — це обіцяє зміни на краще чи приємне знайомство.

Загубилася сережка з лівого вуха

Зникнення сережки з лівого вуха — це до скорого шлюбу.

Також варто звернути увагу на те, з якого матеріалу виготовлена ​​сережка, що загубилася. Якщо із золота, то, за прикметами, це означає швидке одруження з коханою людиною, а якщо загубилася срібна сережка — у житті з’явиться наставник, покровитель.

Якщо втратили сережку, а потім знайшли

Для дівчат це також обіцяє лише хороше. А ось чоловікам прикраса, яка випала, принесе лихо. Наприклад, якщо один з моряків втрачав сережку напередодні відплиття, команда вважала це поганим передвіщенням і відмовлялася виходити в море.

Жінкам, якщо сережка впала з правого вуха, варто чекати на приємні зміни в особистому житті. А от якщо з лівого – неприємностей. Особливо це стосується заміжніх представниць прекрасної статі. Відповідно до забобонів, це означає обман з боку коханого. Якщо дівчина вільна, це означає розбіжності із родичами.

Які б матеріальні втрати з нами не траплялися, прикраси завжди відіграватимуть у нашому житті особливу роль. Раніше стилісти розвінчали міф про те, нібито золоті та срібні прикраси поєднувати не можна.