Укр

Любят за деньги: самые алчные женщины по знаку Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Самые алчные знаки Зодиака Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:15
Самые алчные знаки Зодиака

Этих женщин интересует только собственная финансовая выгода.

Женский характер часто становится предметом разбора астрологов. Так, по их словам из женщин определенных знаков Зодиака получаются лучшие жены, а теперь они наоборот назвали самых меркантильных женщин, которые будут с вами только из-за денег.

Об этом пишет vazhnoznat.com.

3 место — Козерог

Козерогу понадобится от своего мужчины не только его деньги, но и его время. Так что усилий вам нужно будет приложить в двойном количестве. Наградой будет то, что в ответ на ваше внимания и заботу Козероги будут любить вас до конца жизни.

2 место — Стрелец

Целью женщин-Стрельцов обычно является поскорее выйти замуж, чтобы чувствовать себя спокойно и жить за счет мужа. При этом если отношения не сложатся представительницы этого знака не постесняются отобрать у экс-возлюбленного все, что только можно, а потом спокойно забудут о нем.

1 место — Лев

Львы вступают в отношения исключительно ради финансовых благ. Чувство влюбленности этому знаку практически не знакомо. Зато они очень хорошо просчитывают свои выгоды и пойдут по головам ради них.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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