Любят за деньги: самые алчные женщины по знаку Зодиака

Этих женщин интересует только собственная финансовая выгода.

Женский характер часто становится предметом разбора астрологов. Так, по их словам из женщин определенных знаков Зодиака получаются лучшие жены, а теперь они наоборот назвали самых меркантильных женщин, которые будут с вами только из-за денег.

Об этом пишет vazhnoznat.com.

3 место — Козерог

Козерогу понадобится от своего мужчины не только его деньги, но и его время. Так что усилий вам нужно будет приложить в двойном количестве. Наградой будет то, что в ответ на ваше внимания и заботу Козероги будут любить вас до конца жизни.

2 место — Стрелец

Целью женщин-Стрельцов обычно является поскорее выйти замуж, чтобы чувствовать себя спокойно и жить за счет мужа. При этом если отношения не сложатся представительницы этого знака не постесняются отобрать у экс-возлюбленного все, что только можно, а потом спокойно забудут о нем.

1 место — Лев

Львы вступают в отношения исключительно ради финансовых благ. Чувство влюбленности этому знаку практически не знакомо. Зато они очень хорошо просчитывают свои выгоды и пойдут по головам ради них.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.