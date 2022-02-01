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Люблять за гроші: найжадібніші жінки за знаком Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Найжадібніші знаки Зодіаку Новина оновлена 01 лютого 2022, 10:15
Найжадібніші знаки Зодіаку

Цих жінок цікавить лише власний фінансовий зиск.

Жіночий характер часто стає предметом розбору астрологів. Так, за їхніми словами з жінок певних знаків Зодіаку виходять найкращі дружини, а тепер вони навпаки назвали наймеркантильніших жінок, які будуть з вами тільки через гроші.

Про це пише vazhnoznat.com.

3 місце — Козеріг

Козерогу знадобиться від свого чоловіка не лише його гроші, а й його час. Так що зусиль вам потрібно буде докласти у подвійній кількості. Нагородою буде те, що у відповідь на вашу увагу та турботу Козероги любитимуть вас до кінця життя.

2 місце — Стрілець

Метою жінок-Стрільців зазвичай є якнайшвидше вийти заміж, щоб почуватися спокійно і жити коштом чоловіка. При цьому якщо стосунки не складуться представниці цього знака, не посоромляться відібрати у екс-коханого все, що тільки можна, а потім спокійно забудуть про нього.

1 місце — Лев

Леви вступають у відносини виключно заради фінансових благ. Почуття закоханості цьому знаку мало знайоме. Зате вони дуже добре прораховують свої вигоди і підуть по головах заради них.

Раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, які ризикують все життя прожити на самоті.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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