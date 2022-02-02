Укр

Поражены легкие: Камалия рассказала, с какими последствиями "Флуроны" столкнулась

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Камалия выписалась из больницы Новость обновлена 02 февраля 2022, 08:55
Камалия выписалась из больницы

Камалия продолжает бороться с последствиями коронавируса.

Украинская певица и жена миллиардера Мухаммада Захура Камалия продолжает бороться с последствиями "Флуроны" — гибрида гриппа и коронавируса, которыми она заболела несколько недель назад. Певицу уже выписали из больницы, но все еще продолжают ставить капельницы.

Об этом Камалия сообщила в своем TikTok.

Певица опубликовала видео, на котором гуляет вместе с двумя своими собаками. Артистка выглядит румяной и посвежевшей. Заметно, что ей уже гораздо лучше

"Хорошо, что я уже не в больнице. Можно выйти прогуляться перед капельницами. Нет радости предела у всех", — подписала свое видео певица. При этом к ролику Камалия поставила хештеги "Реабилитация после поражения легких" и "Реабилитация после ковид".

Отметим, что буквально один день тому назад Камалия сообщала, что ее температура все еще держится на уровне 37.9.

"Я ещё под капельницами. Капают по 5 часов в день. Температура пока держится 37.9", — сообщала артистка. Она также рассказала, что плохое самочувствие наблюдалось и у ее мужа Мухаммада Захура, который жаловался на боль в горле.

Напомним, что перед тем как заболеть, Камалия отдыхала в Финляндии, где с ней и ее семьей произошел неприятный инцидент в отеле.

Теги:
#Певица #Коронавирус #Камалия
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