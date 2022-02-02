Уражені легені: Камалія розповіла, з якими наслідками "Флурони" зіткнулася

Камалія продовжує боротися із наслідками коронавірусу.

Українська співачка та дружина мільярдера Мухаммада Захура Камалія продовжує боротися з наслідками "Флурони" — гібрида грипу та коронавірусу, на які вона захворіла кілька тижнів тому. Співачку вже виписали з лікарні, але продовжують ставити крапельниці.

Про це Камалія повідомила у своєму TikTok.

Співачка опублікувала відео, на якому гуляє разом із двома своїми собаками. Артистка виглядає рум’яною та посвіжілою. Помітно, що їй вже набагато краще

"Добре, що я вже не в лікарні. Можна вийти прогулятися перед крапельницями. Нема радості межі у всіх", — підписала своє відео співачка. При цьому до ролика Камалія поставила хештеги "Реабілітація після ураження легень" та "Реабілітація після ковід".

Зазначимо, що буквально один день тому Камалія повідомляла, що її температура тримається на рівні 37.9.

"Я ще під крапельницями. Капають по 5 годин на день. Температура поки що тримається 37.9", — повідомляла артистка. Вона також розповіла, що погане самопочуття спостерігалося і у чоловіка Мухаммада Захура, який скаржився на біль у горлі.

Нагадаємо, що перед тим як захворіти, Камалія відпочивала у Фінляндії, де з нею та її сім’єю стався неприємний інцидент у готелі.