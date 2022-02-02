Увела мужа из семьи и сбежала из России в Америку: как сейчас живет звезда "Не родись красивой" Мария Машкова

Мария Машкова — представительница актерской династии Машковых.

Популярный российский сериал "Не родись красивой" открыл зрителям очень много актеров и актрис, которые после стали любимцами миллионов. Если российский актер Петр Красилов, который сыграл ловеласа Романа Малиновского, закрепился среди поклонниц в качестве одного из секс-символов, то для многих начинающих и опытных артистов сериал стал стартом их популярности. Одной из таких актриса стала и дочь известного российского актера Владимира Машкова — Мария Машкова.

В сериале "Не родись красивой" Мария появилась в роли взбалмошного секретаря на ресепшене компании "Зималетто" Марии Тропинкиной. Этой ролью Машкова смогла завоевать признание и любовь не только миллионов зрителей, но и признание режиссеров, от чего ее карьера пошла вверх.

Мария Машкова в роли Марии Тропинкиной

Мария Машкова и Виктор Добронравов сыграли влюбленную пару в сериале "Не родись красивой"

Более того, на съемочной площадке популярного сериала Мария нашла свою любовь. На съемках она познакомилась с актером Артемом Семакиным, который играл роль неудачника Коли. Ради отношений с Марией, артист даже бросил свою супругу и маленькую дочь. Однако позже оказалось, что неудачником Семакин был только на экране, и спустя 4 года после свадьбы, пара развелась из-за измен актера.

Мария Машкова и Артем Семакин

Неудачный опыт не сильно ударил по актрисе, и спустя несколько месяцев после развода Машкова встретила своего нынешнего мужа, музыканта и бизнесмена Александра Слободяника. В семье родились двое детей — девочки Стефания и Александра. Однако и в этом браке у Марии появились трудности, но связаны они были с местом жительства. Так как Слободяник долгое время жил в США, он не хотел переезжать в Россию.

Ради любви и несмотря на критику со стороны российской общественности, дочь одного из главных российских патриотов переехала в Америку. На родину актриса периодически прилетает, если у нее есть в России проекты и съемки.

Стоит отметить, что с семьей Машковых тесно связана и успешная карьера ее коллеги по сериалу Ольги Ломоносовой, которая сыграла невесту главного героя Киру Воропаеву. Именно после знакомства с Владимиром Машковым, юная Ольга решила променять карьеру балерины в Германии и переехала в Москву.