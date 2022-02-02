Забрала чоловіка з сім’ї та втекла з Росії до Америки: як зараз живе зірка "Не родись вродливою" Марія Машкова

Марія Машкова – представниця акторської династії Машкових.

Популярний російський серіал "Не родись вродливою" відкрив глядачам дуже багато акторів та актрис, які згодом стали улюбленцями мільйонів. Якщо російський актор Петро Красилов, який зіграв ловеласа Романа Малиновського, закріпився серед шанувальниць як один із секс-символів, то для багатьох початківців та досвідчених артистів серіал став стартом їх популярності. Однією з таких акторок стала і дочка відомого російського актора Володимира Машкова – Марія Машкова.

У серіалі "Не родись вродливою" Марія з’явилася в ролі химерного секретаря на ресепшені компанії "Зімалетто" Марії Тропінкіної. Цією роллю Машкова змогла завоювати визнання та любов як мільйонів глядачів, так і режисерів, від чого її кар’єра пішла вгору.

Марія Машкова в ролі Марії Тропінкіної

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Щобільше, на знімальному майданчику популярного серіалу Марія знайшла своє кохання. На зйомках вона познайомилася з актором Артемом Семакіним, який грав роль невдахи Колі. Заради стосунків із Марією, артист навіть покинув свою дружину та маленьку дочку. Проте пізніше виявилося, що невдахою Семакін був лише на екрані, і через 4 роки після весілля, пара розлучилася через зради актора.

Марія Машкова та Артем Семакін

Невдалий досвід не сильно вдарив по актрисі, і через кілька місяців після розлучення Машкова зустріла свого нинішнього чоловіка, музиканта та бізнесмена Олександра Слободяника. У сім’ї народилося двоє дітей — дівчатка Стефанія та Олександра. Однак і в цьому шлюбі у Марії виникли труднощі, але пов’язані вони були з місцем проживання. Оскільки Слободяник тривалий час жив у США, він не хотів переїжджати до Росії.

Заради кохання та попри критику з боку російської громадськості, дочка одного з головних російських патріотів переїхала до Америки. На батьківщину актриса періодично прилітає, якщо вона має в Росії проєкти та зйомки.

Варто зазначити, що з родиною Машкових тісно пов’язана успішна кар’єра її колеги по серіалу Ольги Ломоносової, яка зіграла наречену головного героя Кіру Воропаєву. Саме після знайомства з Володимиром Машковим, юна Ольга вирішила проміняти кар’єру балерини у Німеччині та переїхала до Москви.