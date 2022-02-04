Исхудавший Лепс рассказал о своей болезни

Лепс выступал на концерте с высокой температурой.

Российский певец Григорий Лепс, который не так давно очень сильно похудел, признался в проблемах со здоровьем. На одном из своих последних концертов артист признался зрителям, что выступал с температурой 38,2.

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм в подписи к видео с концерта.

"Спасибо, Кемерово! Приболел немного, температура 38,2, но всё же концерт состоялся. Надеемся, вам понравилось", — написал Лепс. При этом певец не указал, виновата ли в этом обычная ОРВИ или же коронавирус.

На видео также можно заметить, что на сцене во время выступления Лепса стоял монитор с подсказками текстов песен: российский певец неоднократно забывал слова на своих концертах. Кроме того, на одном из недавних своих выступлений артист отличился дерзкой выходкой. Так, Лепс предложил проверить зрителям, как у него обстоят дела с эрекцией.

Григорий Лепс — российский певец, исполнитель хитов "Рюмка водки" и "Она не твоя". Является поклонником политики президента России Владимира Путина.

Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке.

С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.