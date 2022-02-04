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Схудлий Лепс розповів про свою хворобу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Григорій Лепс
Григорій Лепс

Лепс виступав на концерті із високою температурою.

Російський співак Григорій Лепс, який недавно дуже схуд, зізнався в проблемах зі здоров’ям. На одному зі своїх останніх концертів артист зізнався глядачам, що виступав із температурою 38,2.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі у підписі до відео з концерту.

"Дякую, Кемерово! Прихворів трохи, температура 38,2, але все ж таки концерт відбувся. Сподіваємося, вам сподобалося", — написав Лепс. При цьому співак не вказав, чи винна в цьому звичайна ГРВІ або коронавірус.

На відео також можна побачити, що на сцені під час виступу Лепса стояв монітор із підказками текстів пісень: російський співак неодноразово забував слова на своїх концертах. Крім того, на одному з недавніх своїх виступів артист відзначився зухвалою витівкою. Так, Лепс запропонував перевірити глядачам, як у нього справи з ерекцією.

Григорій Лепс — російський співак, виконавець хітів "Рюмка водки" та "Она не твоя". Є шанувальником політики президента Росії Володимира Путіна.

Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку.

З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.

Теги:
#Хвороба #Григорій Лепс #Співак
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