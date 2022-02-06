Укр

Круче, чем от Netflix: как бы выглядел "Ведьмак", если бы его сняли в России (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
108
Российская версия сериала явно вышла бы более смешной Новость обновлена 06 февраля 2022, 12:54
Российская версия сериала явно вышла бы более смешной

На роль ведьмака Геральта "предложили" Гену Букина (Виктора Логинова)

В сети начали шутить на тему съемок российской адаптации истории Анджея Сапковского "Ведьмак". Такую реакцию вызвал в сети второй сезон сериала от Netflix, снятого по мотивам книг польского автора.

Первые мемные варианты актерского состава российской версии опубликовали пользователи портала Playground.

Следует отметить, что за основу такой адаптации пользователи предлагают взять некогда популярный в России и Украине сериал "Счастливы вместе".

Российская версия "Ведьмака"
Российская версия "Ведьмака"

Таким образом главная роль — ведьмака Геральта — досталась бы актеру, сыгравшего Гену Букина, Виктору Логинову. Его симпатию, чародейку Йеннифер, соответственно, должна исполнить Наталья Бочкарева (Даша Букина).

Виктор Логинов против Генри Кавилла
Виктор Логинов против Генри Кавилла
Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова против Ани Чалотры и Анны Шаффер
Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова против Ани Чалотры и Анны Шаффер

Бессменного сопровождающего Геральта, барда Лютика предлагают сыграть Алексею Секирину (Толик Полено). А вот роль, доставшуюся Юлии Захаровой (Елена Полено), идентифицировать не удалось.

Алексей Секирин против Джои Бети
Алексей Секирин против Джои Бети

Дарья Сагалова, игравшая недалекую дочку семейства Свету Букину, внезапно оказалась в роли чародейки Трисс Меригольд — судя по рыжему цвету волос. А ее сериальный "брат" Рома Букин, то есть актер Александр Якин примерил на себя образ ведьмака Лето из Гулеты, одного из главных антагонистов игры про "Ведьмака".

Общество "Без чародеек"
Общество "Без чародеек"
Геральту тоже нужен отдых
Геральту тоже нужен отдых

В сети подобная "версия" сериала вызвала одобрение многих людей, а некоторые даже оценили такую идею выше существующего американского сериала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из актеров предложили включить в каст российской версии нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

Теги:
#Сериал #Юмор #Мемы #Приколы #Ведьмак #Счастливы вместе
Какой будет погода в Украине 15 февраля
Украина
Погода оспаривает прогнозы западных СМИ по поводу вторжения РФ в Украину: что не так
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Какой будет погода в Украине 15 февраля
Погода оспаривает прогнозы западных СМИ по поводу вторжения РФ в Украину: что не так
Дата публикации
Категория
Ходовые продукты в Украине снова прибавили в цене.
Сахар и хлеб снова подорожали: сколько придется заплатить за них в феврале
Дата публикации
Категория
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют
Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения
Дата публикации
Категория
Ярош пригласил Лукашенко и Путина в ад
"Чудо перепуганное": Ярош резко ответил на выпад Лукашенко против Украины
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня