Круче, чем от Netflix: как бы выглядел "Ведьмак", если бы его сняли в России (фото)

На роль ведьмака Геральта "предложили" Гену Букина (Виктора Логинова)

В сети начали шутить на тему съемок российской адаптации истории Анджея Сапковского "Ведьмак". Такую реакцию вызвал в сети второй сезон сериала от Netflix, снятого по мотивам книг польского автора.

Первые мемные варианты актерского состава российской версии опубликовали пользователи портала Playground.

Следует отметить, что за основу такой адаптации пользователи предлагают взять некогда популярный в России и Украине сериал "Счастливы вместе".

Российская версия "Ведьмака"

Таким образом главная роль — ведьмака Геральта — досталась бы актеру, сыгравшего Гену Букина, Виктору Логинову. Его симпатию, чародейку Йеннифер, соответственно, должна исполнить Наталья Бочкарева (Даша Букина).

Виктор Логинов против Генри Кавилла

Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова против Ани Чалотры и Анны Шаффер

Бессменного сопровождающего Геральта, барда Лютика предлагают сыграть Алексею Секирину (Толик Полено). А вот роль, доставшуюся Юлии Захаровой (Елена Полено), идентифицировать не удалось.

Алексей Секирин против Джои Бети

Дарья Сагалова, игравшая недалекую дочку семейства Свету Букину, внезапно оказалась в роли чародейки Трисс Меригольд — судя по рыжему цвету волос. А ее сериальный "брат" Рома Букин, то есть актер Александр Якин примерил на себя образ ведьмака Лето из Гулеты, одного из главных антагонистов игры про "Ведьмака".

Общество "Без чародеек"

Геральту тоже нужен отдых

В сети подобная "версия" сериала вызвала одобрение многих людей, а некоторые даже оценили такую идею выше существующего американского сериала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из актеров предложили включить в каст российской версии нашумевшего сериала "Игра в кальмара".