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Безруков, Бондарчук и Бузова в главных ролях: если бы "Игру в кальмара" снимали в России

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Игра в кальмара" по-русски
"Игра в кальмара" по-русски

Ургант и Безруков сразились бы за главный приз игры - 45,6 миллиарда вон

На сериал-рекордсмен платформы Netflix под названием "Игра в кальмара" появилось множество интересных пародий, которые собирают миллионы просмотров. В этом деле решила не отставать и Россия, где создали короткий ролик с русской версией "Игры в кальмара".

Видео с "Игрой кальмара" по-русски начали распространять в Telegram-каналах и оно довольно быстро стало вирусным.

Так, если бы Россия снимала этот сериал, то в числе главных героев оказались бы Федор Бондарчук — в роли дедушки под номером 001, который оказался создателем всей игры. Сергею Безрукову досталась бы роль игрока под номером 218, который дошел до финала, но проиграл другому игроку.

Ольга Бузова сыграла бы одну из главных ролей девушки под номером 067 — перебежчицы из Северной Кореи, которая пришла на игру ради своего младшего брата. Ивану Урганту досталась бы главная роль — игрока 456, а Александ Петров сыграл бы в русской "Игре в кальмара" следователя, который в поисках брата узнал бы очень горькую правду о нем.

Напомним, южнокорейский сериал уже успел обрасти уймой пародий: от детских мультфильмов — до взрослого порно. Вслед за Royal Asian Studio сразу 2 фильма 18+ сняла тайваньская студия Love6.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Донецке появилась гигантская кукла из нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

Теги:
#Россия #Видео #Сергей Безруков #Пародия #Ольга Бузова #Александр Петров #Игра в кальмара
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