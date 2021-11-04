"Игру в кальмара" сделали еще жестче: сеть взорвала новая эротическая пародия на сериал 18+

Сразу два новых фильма для взрослых выпустила тайваньская студия Love6

После выхода нашумевшего сериала Netflix "Игра в кальмара" проект обрастает уймой пародий: от детских мультфильмов — до взрослого порно. Вслед за Royal Asian Studio сразу 2 фильма 18+ сняла тайваньская студия Love6.

Версия "Игры в кальмара" по-тайваньски

Известно, что в проекте снялись популярные на Тайване порноактеры: облачившись в зеленые костюмы, они выполняют задания и за проигрыш расплачиваются телом. К слову, в "Игре в кальмара" по-тайваньски участвуют лишь девушки.

Девушек-актрис "наказывают" охранники

Провалив задание "Тише едешь, дальше будешь", девушки вступают в связь с охранниками, а в игре с печеньем можно увидеть изображения мужских половых органов.

Задания в пародии на "Игру в кальмара" имеют эротических подтекст

Отметим, что на официальном сайте студии посмотреть видео могут платно только подписчики, которые старше 18 лет. Впрочем, пиратские копии этого видео разлетелись даже в YouTube, где имеют сотни тысяч просмотров.

Кино для взрослых по мотивам "Игры в кальмара" показывают только платно

Пользователи благодарят тех, кто выложил пиратские копии

Напомним, в Панаме на вечеринке по мотивам нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" произошло массовое убийство. В клубе Санта-Аны по случаю Хэллоуина устроили праздник, на который пришли и участники враждующих группировок с оружием.