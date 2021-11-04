"Гру в кальмара" зробили ще жорсткішою: мережу розбурхала нова еротична пародія на серіал 18+

Відразу два нові фільми для дорослих випустила тайванська студія Love6

Після виходу гучного серіалу Netflix "Гра в кальмара" проект обростає безліччю пародій: від дитячих мультфільмів — до дорослого порно. Слідом за Royal Asian Studio одразу 2 фільми 18+ зняла тайванська студія Love6.

Версія "Гри в кальмара" по-тайванськи

Відомо, що в проекті знялися популярні на Тайвані порноактори: одягнувши зелені костюми, вони виконують завдання і за програш розплачуються тілом. До речі, у "Грі в кальмара" по-тайванськи беруть участь лише дівчата.

Дівчат-акторок "карають" охоронці

Проваливши завдання "Тихіше їдеш, далі будеш", дівчата вступають у зв’язок із охоронцями, а у грі з печивом можна побачити зображення чоловічих статевих органів.

Завдання у пародії на "Гру в кальмара" мають еротичний підтекст

Зазначимо, що на офіційному сайті студії подивитися відео можуть платно лише люди старше 18 років. Втім, піратські копії цього відео розлетілися навіть у YouTube, де мають сотні тисяч переглядів.

Кіно для дорослих за мотивами "Гри в кальмара" показують тільки платно

Користувачі дякують тим, хто виклав піратські копії

Нагадаємо, у Панамі на вечірці за мотивами гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" сталося масове вбивство. У клубі Санта-Ани з нагоди Хеллоуїна влаштували свято, на яке прийшли й учасники ворогуючих угруповань зі зброєю.