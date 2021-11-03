От музыкальных скетчей до прикольных мультов: пародии на "Игру в кальмара" собирают миллионы просмотров (видео)

Поклонникам южнокорейского сериала пародии приходятся по душе

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за месяц проката набрал 111 миллионов просмотров и побил все рекорды платформы Netflix. Не странно, что на популярный сериал стало появляться множество пародий, в том числе и эротических. Некоторые пародии на сериал снимали даже актеры.

Как сообщает Esquire, музыкальный скетч по мотивам "Игры в кальмара" сняли актеры Рами Малек и Пит Дэвидсон. Клип-пародию показали в эфире шоу Saturday Night Live и уже через два дня после публикации ироничной песни она собрала 4 миллиона просмотров.

К слову, в клипе актеры в изумрудных костюмах поют об отсутствии денег, в связи с чем одному из них пришлось продать щенка. Затем мужчины оказываются на "Игре в кальмара" и появляются в скетче в костюмах главных героев под номерами 456 и 218.

В трехминутном клипе иронично пересказали сюжет сериала "Игра в кальмара" и, похоже, зрителям это понравилось. На момент выхода новости ролик собрал более 9 миллионов просмотров.

Вот еще несколько музыкальных пародий на сериал "Игра в кальмара", которые набирают популярности в сети. Ролики, опубликованные в Youtube, собрали от 150 до более 700 тысяч просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечеринке по мотивам сериала "Игра в кальмара" случилось массовое убийство — погибли 8 человек.

Также мы писали, что популярнейший сериал от Netflix в Южной Корее призвали бойкотировать из-за ненависти к женщинам.