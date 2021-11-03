Від музичних скетчів до прикольних мультфільмів: пародії на "Гру в кальмара" збирають мільйони переглядів (відео)

Шанувальникам південнокорейського серіалу пародії припадають до душі

Південнокорейський серіал "Гра у кальмара" за місяць прокату набрав 111 мільйонів переглядів та побив усі рекорди платформи Netflix. Не дивно, що на популярний серіал стало з’являтися безліч пародій, у тому числі еротичних. Деякі пародії на серіал знімали навіть актори.

Як повідомляє Esquire, музичний скетч за мотивами "Ігри в кальмари" зняли актори Рамі Малек та Піт Девідсон. Кліп-пародію показали в ефірі шоу Saturday Night Live і вже за два дні після публікації іронічної пісні вона зібрала 4 мільйони переглядів.

До речі, у кліпі актори у смарагдових костюмах співають про відсутність грошей, у зв’язку із чим одному з них довелося продати цуценя. Потім чоловіки опиняються на "Грі в кальмарі" і з’являються у скетчі у костюмах головних героїв під номерами 456 та 218.

У трихвилинному кліпі іронічно переказали сюжет серіалу "Гра в кальмара" і, схоже, це сподобалося глядачам. На момент виходу новини ролик зібрав понад 9 мільйонів переглядів.

Ось ще кілька музичних пародій на серіал "Гра в кальмара", які набирають популярності у мережі. Ролики, опубліковані в Youtube, зібрали від 150 до 700 тисяч переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечірці за мотивами серіалу "Гра в кальмара" трапилося масове вбивство — загинули 8 людей.

Також ми писали, що найпопулярніший серіал від Netflix у Південній Кореї закликали бойкотувати через ненависть до жінок.