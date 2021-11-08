Безруков, Бондарчук та Бузова у головних ролях: якби "Гру в кальмара" знімали в Росії

Ургант і Безруков воювали б за головний приз гри — 45,6 мільярда вон

На серіал-рекордсмен платформи Netflix під назвою "Гра в кальмара" з’явилося багато цікавих пародій, які збирають мільйони переглядів. У цій справі вирішила не відставати й Росія, де створили короткий ролик із російською версією "Гри в кальмари".

Відео з "Грою кальмара" по-російськи почали поширювати в Telegram-каналах і воно досить швидко стало вірусним.

Так, якби Росія знімала цей серіал, то серед головних героїв був би Федір Бондарчук — у ролі дідуся під номером 001, який виявився творцем усієї гри. Сергію Безрукову дісталася б роль гравця за номером 218, який дійшов до фіналу, але програв іншому гравцю. Ольга Бузова зіграла б одну з головних ролей дівчини за номером 067 — перебіжниці з Північної Кореї, яка прийшла на гру заради свого молодшого брата. Івану Урганту дісталася б головна роль — гравця 456, а Олександр Петров зіграв би у російській "Грі в кальмара" слідчого, який у пошуках брата дізнався б дуже гірку правду про нього.

Нагадаємо, південнокорейський серіал уже встиг обрости безліччю пародій: від дитячих мультфільмів — до дорослого порно. Слідом за Royal Asian Studio одразу 2 фільми 18+ зняла тайванська студія Love6.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Донецьку з’явилася гігантська лялька із популярного серіалу "Гра в кальмара".