"Все життя в "ДНР" — це "Гра в кальмара": у Донецьку з’явилася гігантська лялька із гучного серіалу (фото, відео)

У Донецьку виготовили гігантську ляльку за мотивами "Гри у кальмара"

В окупованому Донецьку, очевидно, переглянули популярний серіал "Гра в кальмара", який став рекордсменом платформи Netflix, і створили гігантську ляльку за мотивами південнокорейського хіта.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, фігуру в масштабі, у якої горять очі, виготовили на ДП "Просування". А поки ні ім’я замовника, ні його наміри щодо встановлення цієї ляльки залишаються невідомими, у мережі виникло безліч жартів. Донеччани фантазують, що її можна було б встановити в центрі окупованого бойовиками міста замість пам’ятника Леніну і навіть припустили, що було б у такому разі.

Мешканці Донецька уявляють, що було б у центрі міста, якби там встановили ляльку

Втім, багато хто не оцінив ні серіал, ні цю ляльку і пишуть, що "Все життя в ДНР" — це "Гра в кальмара".

Нагадаємо, у Панамі на вечірці за мотивами гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" сталося масове вбивство. У клубі Санта-Ани з нагоди Хеллоуїна влаштували свято, на яке прийшли й учасники ворогуючих угруповань зі зброєю.

Тим часом у мережі проект обростає безліччю пародій: від дитячих мультфільмів — до дорослого порно. Слідом за Royal Asian Studio одразу 2 фільми 18+ зняла тайванська студія Love6.