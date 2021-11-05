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"Все життя в "ДНР" — це "Гра в кальмара": у Донецьку з’явилася гігантська лялька із гучного серіалу (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Страшна лялька із гучного серіалу Новина оновлена 05 листопада 2021, 07:58
Страшна лялька із гучного серіалу

У Донецьку виготовили гігантську ляльку за мотивами "Гри у кальмара"

В окупованому Донецьку, очевидно, переглянули популярний серіал "Гра в кальмара", який став рекордсменом платформи Netflix, і створили гігантську ляльку за мотивами південнокорейського хіта.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, фігуру в масштабі, у якої горять очі, виготовили на ДП "Просування". А поки ні ім’я замовника, ні його наміри щодо встановлення цієї ляльки залишаються невідомими, у мережі виникло безліч жартів. Донеччани фантазують, що її можна було б встановити в центрі окупованого бойовиками міста замість пам’ятника Леніну і навіть припустили, що було б у такому разі.

Мешканці Донецька уявляють, що було б у центрі міста, якби там встановили ляльку
Мешканці Донецька уявляють, що було б у центрі міста, якби там встановили ляльку

Втім, багато хто не оцінив ні серіал, ні цю ляльку і пишуть, що "Все життя в ДНР" — це "Гра в кальмара".

Нагадаємо, у Панамі на вечірці за мотивами гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" сталося масове вбивство. У клубі Санта-Ани з нагоди Хеллоуїна влаштували свято, на яке прийшли й учасники ворогуючих угруповань зі зброєю.

Тим часом у мережі проект обростає безліччю пародій: від дитячих мультфільмів — до дорослого порно. Слідом за Royal Asian Studio одразу 2 фільми 18+ зняла тайванська студія Love6.

Теги:
#Донецьк #Серіал #Лялька #Гра в кальмара
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