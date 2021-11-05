"Вся наша жизнь - это "Игра в кальмара": в Донецке появилась гигантская кукла из нашумевшего сериала (фото, видео)
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В Донецке изготовили гигантскую куклу по мотивам "Игры в кальмара"
В оккупированном Донецке, по всей видимости, пересмотрели популярный сериал "Игра в кальмара", который стал рекордсменом платформы Netflix, и создали гигантскую куклу по мотивам южнокорейского хита.
По информации местных Телеграмм-каналов, фигуру в масштабе, у которой горят глаза, изготовили на ГП "Продвижение". А пока ни имя заказчика, ни его намерения по установке этой куклы остаются неизвестны, в сети возникло множество шуток. Жители Донецка фантазируют, что ее можно было бы установить в центре оккупированного боевиками города вместо памятника Ленину и даже предположили, что было бы в таком случае.
Впрочем, многие не оценили ни сериал, ни эту куклу и пишут, что вся их жизнь на оккупированной территории — это "Игра в кальмара".
Напомним, в Панаме на вечеринке по мотивам нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" произошло массовое убийство. В клубе Санта-Аны по случаю Хэллоуина устроили праздник, на который пришли и участники враждующих группировок с оружием.
Тем временем в сети проект обрастает уймой пародий: от детских мультфильмов — до взрослого порно. Вслед за Royal Asian Studio сразу 2 фильма 18+ сняла тайваньская студия Love6.
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