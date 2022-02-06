Крутіше, ніж від Netflix: як би виглядав "Відьмак", якби його зняли у Росії (фото)

На роль відьмака Геральта "запропонували" Гену Букіна (Віктора Логінова)

У мережі почали жартувати на тему зйомок російської адаптації історії Анджея Сапковського "Відьмак". Таку реакцію викликав у мережі другий сезон серіалу від Netflix, знятий за мотивами книг польського автора.

Перші мемні варіанти акторського складу російської версії опублікували користувачі порталу Playground.

Слід зазначити, що за основу такої адаптації користувачі пропонують взяти колись популярний у Росії та Україні серіал "Щасливі разом".

Російська версія "Відьмака"

Таким чином, головна роль — відьмака Геральта — дісталася б акторові, який зіграв Гену Букіну, Віктору Логінову. Його симпатію, чарівницю Єнніфер, відповідно, мала б виконати Наталія Бочкарьова (Даша Букіна).

Віктор Логінов проти Генрі Кавіла

Наталія Бочкарьова та Дарія Сагалова проти Ані Чалотри та Анни Шаффер

Беззмінного супроводжуючого Геральта, барда Любистка пропонують зіграти Олексію Секіріну (Толік Полено). А ось роль, яку дістала Юлія Захарова (Олена Полено), ідентифікувати не вдалося.

Олексій Секірін проти Джої Беті

Дар’я Сагалова, яка грала не надто розумну доньку сімейства Свєту Букіну, раптово опинилася в ролі чарівниці Трісс Мерігольд — судячи з рудого кольору волосся. А її серіальний "брат" Рома Букін, актор Олександр Якін приміряв на себе образ відьмака Літо з Гулети, одного з головних антагоністів гри про "Відьмака".

Суспільство "Без чарівників"

Геральту теж потрібний відпочинок

У мережі подібна "версія" серіалу викликала схвалення багатьох людей, а деякі оцінили таку ідею навіть вище за існуючий американський серіал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого з акторів запропонували включити до касту російської версії гучного серіалу "Гра в кальмара".