Чревато проблемами со здоровьем: где нельзя хранить веник в доме

А вы знали, что веник нельзя хранить в ванной комнате и ставить за дверь?

Оказывается, каждый предмет в доме имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого лена семьи. Особенно если этим предметом неправильно пользоваться или его хранить. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь хотим рассказать о правилах хранения одного из самых необходимых предметов в каждом доме — венике.

Еще наши предки считали, что этот атрибут уборки может не только навести чистоту, но защитить домочадцев от негатива. Однако "вымести" из дома достаток и благополучие веник тоже может. Если вы не хотите принести в дом проблемы, нужно отвести венику правильное место в доме, информирует Ukr.Media.

Где нельзя хранить веник

За дверью. Наши предки верили, что веник, который хранится за дверью, предохраняет дом от проникновения внешней энергетики. Однако он защищает, как от негативной, так и позитивной энергии.

Наши предки верили, что веник, который хранится за дверью, предохраняет дом от проникновения внешней энергетики. Однако он защищает, как от негативной, так и позитивной энергии. В ванной комнате. Влажная атмосфера ванной комнаты – отличное место для размножения бактерий и грибков, которые "с удовольствием" разместятся на прутьях веника. После, убирая в доме, вы будете разносить дополнительные микробы, что может повлечь за собой проблемы со здоровьем.

Влажная атмосфера ванной комнаты – отличное место для размножения бактерий и грибков, которые "с удовольствием" разместятся на прутьях веника. После, убирая в доме, вы будете разносить дополнительные микробы, что может повлечь за собой проблемы со здоровьем. В гостинной. Во-первых, очень странно хранить веник в комнате, где часто вся собирается вся семья вместе, а то и с гостями. Поэтому наличие веника там выглядит нелогично. Более того, веник в гостинной будет способствовать скоплению негатива и провоцировать конфликты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.