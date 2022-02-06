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Небезпечно проблемами зі здоров’ям: де не можна зберігати віник у будинку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нагадаємо, що віник слід зберігати в кутку, ручкою вниз Новина оновлена 06 лютого 2022, 21:07
Нагадаємо, що віник слід зберігати в кутку, ручкою вниз

А ви знали, що віник не можна зберігати у ванній кімнаті та ставити за двері?

Виявляється, кожен предмет у будинку має свою енергетику і може впливати на загальний стан кожного льону. Особливо, якщо цим предметом неправильно користуватися або його зберігати. Раніше ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер хочемо розповісти про правила зберігання одного з найнеобхідніших предметів у кожному будинку — вінику.

Наші пращури вважали, що цей атрибут прибирання може не тільки навести чистоту, але захистити домочадців від негативу. Проте "вимести" з дому достаток і добробут віник теж може. Якщо ви не бажаєте принести в будинок проблеми, потрібно відвести вінику правильне місце в будинку, повідомляє Ukr.Media.

Де не можна зберігати віник

  • За дверима. Наші пращури вірили, що віник, який зберігається за дверима, оберігає будинок від проникнення зовнішньої енергетики. Однак він захищає як від негативної, так і позитивної енергії.
  • У ванній кімнаті. Волога атмосфера ванної кімнати – відмінне місце для розмноження бактерій та грибків, які "із задоволенням" розмістяться на лозинах віника. Після, прибираючи в будинку, ви розноситимете додаткові мікроби, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.
  • У вітальні. По-перше, дуже дивно зберігати віник у кімнаті, де часто вся збирається вся сім’я разом, або з гостями. Тому наявність віника там нелогічно. Щобільше, віник у вітальні сприятиме накопиченню негативу та провокуватиме конфлікти.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.

Теги:
#Інтер'єр #Віник
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