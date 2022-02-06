Небезпечно проблемами зі здоров’ям: де не можна зберігати віник у будинку

А ви знали, що віник не можна зберігати у ванній кімнаті та ставити за двері?

Виявляється, кожен предмет у будинку має свою енергетику і може впливати на загальний стан кожного льону. Особливо, якщо цим предметом неправильно користуватися або його зберігати. Раніше ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер хочемо розповісти про правила зберігання одного з найнеобхідніших предметів у кожному будинку — вінику.

Наші пращури вважали, що цей атрибут прибирання може не тільки навести чистоту, але захистити домочадців від негативу. Проте "вимести" з дому достаток і добробут віник теж може. Якщо ви не бажаєте принести в будинок проблеми, потрібно відвести вінику правильне місце в будинку, повідомляє Ukr.Media.

Де не можна зберігати віник

За дверима. Наші пращури вірили, що віник, який зберігається за дверима, оберігає будинок від проникнення зовнішньої енергетики. Однак він захищає як від негативної, так і позитивної енергії.

Наші пращури вірили, що віник, який зберігається за дверима, оберігає будинок від проникнення зовнішньої енергетики. Однак він захищає як від негативної, так і позитивної енергії. У ванній кімнаті. Волога атмосфера ванної кімнати – відмінне місце для розмноження бактерій та грибків, які "із задоволенням" розмістяться на лозинах віника. Після, прибираючи в будинку, ви розноситимете додаткові мікроби, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Волога атмосфера ванної кімнати – відмінне місце для розмноження бактерій та грибків, які "із задоволенням" розмістяться на лозинах віника. Після, прибираючи в будинку, ви розноситимете додаткові мікроби, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. У вітальні. По-перше, дуже дивно зберігати віник у кімнаті, де часто вся збирається вся сім’я разом, або з гостями. Тому наявність віника там нелогічно. Щобільше, віник у вітальні сприятиме накопиченню негативу та провокуватиме конфлікти.

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