Располневшей Анне Семенович понадобилась операция: зачем звезда легла под нож

43-летняя артистка решилась на липосакцию

Известная певица и телеведущая Анна Семенович прибегла к помощи пластических хирургов. Звезда, которая всегда заявляла о принятии своего тела и бодипозитиве, решилась на липосакцию зоны подбородка и рук (операция по удалению жировых отложений).

Об этом Семенович рассказала своим поклонникам в Инстаграме.

"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить", — написала певица в посте.

Семенович отметила, что решила усовершенствовать проблемные для многих места, ведь одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго.

"Вы теперь не увидите у меня второго подбородка в телеке и не будете писать мне гадости", — обратилась к хейтерам экс-солистка группы "Блестящие".

Анна Семенович после пластической операции

Добавим, что в июле 2018 года Анна Семенович попала в список базы "Миротворец" из-за выступления в оккупированном Донецке, а также незаконного посещения аннексированного Россией Крыма.

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