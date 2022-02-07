Располневшей Анне Семенович понадобилась операция: зачем звезда легла под нож
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43-летняя артистка решилась на липосакцию
Известная певица и телеведущая Анна Семенович прибегла к помощи пластических хирургов. Звезда, которая всегда заявляла о принятии своего тела и бодипозитиве, решилась на липосакцию зоны подбородка и рук (операция по удалению жировых отложений).
Об этом Семенович рассказала своим поклонникам в Инстаграме.
"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить", — написала певица в посте.
Семенович отметила, что решила усовершенствовать проблемные для многих места, ведь одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго.
"Вы теперь не увидите у меня второго подбородка в телеке и не будете писать мне гадости", — обратилась к хейтерам экс-солистка группы "Блестящие".
Добавим, что в июле 2018 года Анна Семенович попала в список базы "Миротворец" из-за выступления в оккупированном Донецке, а также незаконного посещения аннексированного Россией Крыма.
Ранее "Телеграф" сообщал, что работающая на российском телевидении в РФ хореограф Татьяна Денисова стала судьей нового проекта канала СТБ "Танцы". Украинцы выразили недовольство подобной ситуацией.
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