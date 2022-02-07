Розповнілій Анні Семенович знадобилася операція: навіщо зірка лягла під ніж

43-річна артистка наважилася на ліпосакцію

Відома співачка та телеведуча Анна Семенович вдалася до допомоги пластичних хірургів. Зірка, яка завжди заявляла про прийняття свого тіла та бодипозитив, зважилася на ліпосакцію зони підборіддя та рук (операція з видалення жирових відкладень).

Про це Семенович розповіла своїм шанувальникам в Інстаграмі.

"Я вирішила трохи вдосконалити свою фігуру. Ви знаєте, що я дуже задоволена своїми формами та люблю своє тіло, але є місця, які мені захотілося трохи поправити", — написала співачка у пості.

Семенович зазначила, що вирішила удосконалити проблемні для багатьох місця, адже одними заняттями спортом привести їх в ідеальну форму досить складно та довго.

"Ви тепер не побачите у мене другого підборіддя в телеку і не писатимете мені гидоти", — звернулася до хейтерів екс-солістка гурту "Блестящие".

Анна Семенович після пластичної операції

Додамо, що в липні 2018 року Анна Семенович потрапила до списку бази "Миротворець" через виступи в окупованому Донецьку, а також незаконне відвідування анексованого Росією Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хореограф Тетяна Денисова, яка працює на російському телебаченні у РФ, стала суддею нового проєкту каналу СТБ "Танці". Українці висловили невдоволення подібною ситуацією.