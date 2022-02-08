"Опухшая и без волос": вид "лысеющей" Волочковой вызвал вопросы у пользователей сети

В сети раскритиковали новый образ известной балерины.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова видимо все же сильно переживает разрыв отношений со своим экс-возлюбленным Сергеем Кузнецовым, который предал ее, ведь внешний вид артистки желает быть лучше.

На своей странице в Инстаграм Волочкова опубликовала пост, в котором рассказала, что она приехала на эфир одного спортивного портала, чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Однако миссия балерины никого не впечатлила, в отличие от ее образа.

Анастасия пришла на интервью в черном коротком платье с открытыми плечами и высоких ботфортах, тоже черного цвета. Однако больше внимания получила прическа артистки. Многие пользователи сети отметили, что волосы окрашены и пострижены очень неудачно и, более того, возникает ощущение, что Волочкова лысеет.

"А где волосы?", "Прическа не по возрасту", "Что-то личико опухшее", "Прическа старит", "Поредели волосы. Не красиво", "Нужно сменить прическу!!! Фууууу", — пишут "критики" в Instagram.

Напомним, что 18 января в сети появилось видео, на котором видно, как Анастасия Волочкова устроила пьяный дебош на борту самолета из-за защитной маски. В итоге полиция составила на балерину протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС.