"Опухла і без волосся": вигляд Волочкової, що "лисіє", викликав питання у користувачів мережі

У мережі розкритикували новий образ відомої балерини.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, мабуть, все ж таки сильно переживає розрив відносин зі своїм екскоханим Сергієм Кузнєцовим, який зрадив її, адже зовнішній вигляд артистки бажає бути кращим.

На своїй сторінці в Інстаграм Волочкова опублікувала пост, де розповіла, що вона приїхала на ефір одного спортивного порталу, щоб підтримати російських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні. Проте місія балерини нікого не вразила, на відміну від її образа.

Анастасія прийшла на інтерв’ю у чорній короткій сукні з відкритими плечима та високих ботфортах, теж чорного кольору. Проте більшої уваги отримала зачіска артистки. Багато користувачів мережі відзначили, що волосся пофарбоване і пострижене дуже невдало і, щобільше, виникає відчуття, що Волочкова лисіє.

"А де волосся?", "Зачіска не за віком", "Щось личко опухле", "Зачіска старить", "Поріділо волосся. Не красиво", "Потрібно змінити зачіску!!! Фууууу", — пишуть "критики" в Instagram.

Нагадаємо, що 18 січня в мережі з’явилося відео, на якому видно, як Анастасія Волочкова влаштувала п’яний бешкет на борту літака через захисну маску. У результаті поліція склала балерину протоколи за дрібне хуліганство і невиконання правил поведінки при НС.