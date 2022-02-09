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Как сейчас выглядит девушка, которую все ставили на аватарку 12 лет назад

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Почти каждая девочка ставила ее фото себе на аватар Новость обновлена 09 февраля 2022, 10:35
Почти каждая девочка ставила ее фото себе на аватар

Фотографии девушки стояли на аватарках многих людей в ВК с 2010-го года.

ТикТок — популярная социальная сеть с множеством различных видео: от смешных и позитивных, до поучительных и познавательных, и, увы, иногда опасных.Также, в последнее время ТикТок начал часто удивлять своих пользователей, напоминая многим о вещах и трендах из прошлого.

Помните милую белокурую девушку с ровной челкой, фото которой многие девочки ставили себе на аватарку ВКонтакте? Зовут ее Анастасия Шевченко, и на момент пика ее популярности, а это 2010 год, ей было 14 лет.

Анастасия ничего особо не делала для того, чтобы добиться такой популярности. Все сделали ее фото, которые она активно постила у себя на странице. Девушка вовремя "залетела в рекомендации", как говорят про видео в ТикТоке, и ее снимки разлетелись по всему миру.

Фото Насти Шевченко с аватарок ВКонтакте

Как сейчас выглядит Анастасия Шевченко

Насте — 26 и выглядит она уже иначе. Девушка следит за всеми тенденциями моды и старается их соблюдать. Она также увеличила себе губы и сменила цвет волос, поэтому сразу признать в ней ту самую девочку сложно.

Настя родом из Саратова, но сейчас живет в Москве и раскручивает свои аккаунты в Тик Токе и Instagram. Также она занимается созданием модной одежды под собственным брендом.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появился слух, что в эфир не пустили таинственную серию мультфильма "Губка Боб", в которой рассказывается о смерти одного из героев — осьминога Сквидварда. Запрос "Почему умер Сквидвард" — стал одним из самых популярных.

Теги:
#Аватар #ВКонтакте #Фото #Анастасия Шевченко
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