Як зараз виглядає дівчина, яку всі ставили на аватарку 12 років тому

Фотографії дівчини стояли на аватарках багатьох людей у ВК з 2010 року.

ТікТок — популярна соціальна мережа з безліччю різних відео: від смішних і позитивних, до повчальних і пізнавальних, і, на жаль, іноді небезпечних. Також, останнім часом ТікТок почав часто дивувати своїх користувачів, нагадуючи багатьом про речі і тренди з минулого.

Пам’ятаєте милу біляву дівчину з рівною чубчиком, фото якої багато дівчат ставили собі на аватарку ВКонтакте? Звати її Анастасія Шевченко, і на момент піку її популярності, а це 2010 рік, їй було 14 років.

Анастасія нічого особливо не робила для того, щоб досягти такої популярності. Усе зробили її фото, які вона активно постила у себе на сторінці. Дівчина вчасно "залетіла в рекомендації", як кажуть про відео в ТікТок, і її знімки розлетілися по всьому світу.

Фото Насті Шевченка з аватарок ВКонтакте

Як зараз виглядає Анастасія Шевченко

Насті — 26 і виглядає вона вже інакше. Дівчина стежить за всіма тенденціями моди і намагається їх дотримуватися. Вона також збільшила собі губи і змінила колір волосся, тому одразу впізнати в ній ту саму дівчинку складно.

Настя родом із Саратова, але зараз живе в Москві і розкручує свої акаунти в Тік Току та Instagram. Також вона займається створенням модного одягу під власним брендом.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з’явилася чутка, що в ефір не пустили таємничу серію мультфільму "Губка Боб", в якій розповідається про смерть одного з героїв — восьминога Сквідварда. Запит "Чому помер Сквідвард" — став одним із найпопулярніших.