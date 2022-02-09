Недолго горевала: Волочкова заинтриговала совместными снимками с бывшим любовником

Видимо, чувства к экс-возлюбленному Олегу не угасли.

Скандальная российская балерина 46-летняя Анастасия Волочкова не любит быть одна, поэтому "поток" мужчин в ее жизни не останавливается. Прошло чуть больше недели после расставания Волочковой с ее возлюбленным Сергеем Кузнецовым, который, по словам артистки, предал ее, как она уже нашла ему "замену".

На своей странице в Инстаграм балерина опубликовала несколько снимков с новым мужчиной, который оказался "бывшим" Волочковой. Пара состояла в отношениях весной 2021-го года.

Стоит отметить, что еще тогда танцовщица признавалась, что у них в отношениях были проблемы: пара периодически сходилась и расходилась. Балерина отмечала, что причиной этого была ее чрезмерная эмоциональность, а также нелюбовь Олега к ее работе.

"Желаем всем прекрасного дня" — подписала снимки артистка и закрыла комментарии под публикацией.

Напомним, что после того, как Кузнецов начал роман с Волочковой, вскрылось криминальное прошлое самого Сергея. Оказывается, что мужчина был объявлен в розыск на территории Украины за "террористический акт с применением оружия". По признанию Кузнецова, в 2014 году он возглавлял пророссийское движение в Запорожье.