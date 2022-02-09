Недовго сумувала: Волочкова заінтригувала спільними знімками з колишнім коханцем

Мабуть, почуття до екскоханого Олега не згасли.

Скандальна російська балерина 46-річна Анастасія Волочкова не любить бути одна, тому "потік" чоловіків у її житті не зупиняється. Минув понад тиждень після розлучення Волочкової з її коханим Сергієм Кузнєцовим, який, за словами артистки, зрадив її, як вона вже знайшла йому заміну.

На своїй сторінці в Інстаграм балерина опублікувала кілька знімків із новим чоловіком, який виявився "колишнім" Волочковою. Пара полягала у стосунках навесні 2021 року.

Варто зазначити, що ще тоді танцівниця зізнавалася, що у них стосунки були проблеми: пара періодично сходилася і розходилася. Балерина зазначала, що причиною цього була її надмірна емоційність, а також нелюбов Олега до її роботи.

"Бажаємо всім прекрасного дня" — підписала знімки артистка та закрила коментарі під публікацією.

Нагадаємо, що після того, як Кузнєцов розпочав роман із Волочковою, розкрилося кримінальне минуле самого Сергія. Виявляється, що чоловіка було оголошено в розшук на території України за "терористичний акт із застосуванням зброї". За визнанням Кузнєцова, 2014 року він очолював проросійський рух у Запоріжжі.