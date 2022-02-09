Укр

Потап показал редкое фото со свекровью Насти Каменских

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Алексей и Настя не любят излишнее внимание к членам их семьи Новость обновлена 09 февраля 2022, 21:56
Алексей и Настя не любят излишнее внимание к членам их семьи

Певец поздравил маму с 64-летием

В среду, 9 декабря, свой день рождения отпраздновала Людмила Потапенко, мама украинского исполнителя Потапа. В честь праздника певец поделился снимком, на котором женщина позирует вместе с внуком Андреем.

Фото Потап опубликовал в личном Instagram-аккаунте.

"Мама и сын! С днем рождения! Мы тебя с @potapchiq любим!" — написал исполнитель, добавив хэштег со словом "мама".

К поздравлениям тут же присоединились десятки поклонников артиста.

Отметим, что Людмиле Анатольевне исполнилось 64 года. Раньше она тоже была публичной личностью, ведь имеет звание чемпионки мира по подводному плаванью. До последнего она работала в качестве персонального тренера и инструктора для любителей такого хобби в одном из столичных заведений.

Стоит отметить, что в сети не так много изображений Людмилы Потапенко. С сыном Алексеем и вовсе можно отыскать всего лишь несколько снимков.

Потап с мамой Людмилой
Потап с мамой Людмилой

Добавим, что и сам Потап, и его супруга Настя Каменских очень трепетно относятся к членам своей семьи, поэтому пытаются лишний раз их не "светить".

К слову, по слухам, у Насти отличные отношения со свекровью Людмилой, которую она ласково называет "Люси". Она не прочь проводить свободное время как с ней, так и со своей матерью Лидой. Однажды они даже отдыхали вместе, о чем Каменских "отчиталась" в своих сториз.

Мама Насти Лидия
Мама Насти Лидия
Мама Потапа Людмила
Мама Потапа Людмила

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные запросы имеет певица NK (псевдоним Насти Каменских) в своем райдере артиста. Среди прочих просьб — дорогостоящий виски и жвачка.

Также мы писали о том, с кем из звезд TikTok Настя недавно записала общую песню.

Теги:
#Instagram #Настя Каменских #Мама #Потап
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