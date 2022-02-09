Рус

Потап показав рідкісне фото зі свекрухою Насті Каменських

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Олексій та Настя не люблять зайву увагу до членів їхньої родини Новина оновлена 09 лютого 2022, 21:56
Олексій та Настя не люблять зайву увагу до членів їхньої родини

Співак привітав маму із 64-річчям

У середу, 9 грудня, свій день народження відсвяткувала Людмила Потапенко, мати українського виконавця Потапа. На честь свята співак поділився знімком, на якому жінка позує разом із онуком Андрієм.

Фото Потап опублікував в особистому Instagram-акаунті.

"Мама і син! З днем народження! Ми тебе з @potapchiq любимо!" — написав виконавець, додавши хештег зі словом "мама".

До привітань одразу ж приєдналися десятки шанувальників артиста.

Зазначимо, що Людмилі Анатоліївні виповнилося 64 роки. Раніше вона теж була публічною особистістю, адже має звання чемпіонки світу з підводного плавання. До останнього вона працювала як персональний тренер та інструктор для любителів такого хобі в одному зі столичних закладів.

Варто зазначити, що у мережі не так багато зображень Людмили Потапенко. З сином Олексієм і зовсім можна знайти лише кілька знімків.

Потап із мамою Людмилою
Потап із мамою Людмилою

Додамо, що і сам Потап, і його дружина Настя Каменських дуже трепетно ставляться до членів своєї сім’ї, тому намагаються вкотре їх не світити.

До речі, за чутками, у Насті чудові стосунки зі свекрухою Людмилою, яку вона ласкаво називає "Люсі". Вона не проти проводити вільний час як з нею, так і зі своєю матір’ю Лідією. Якось вони навіть відпочивали разом, про що Каменських "відзвітувала" у своїх сторіз.

Мама Насті Лідія
Мама Насті Лідія
Мама Потапа Людмила
Мама Потапа Людмила

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві запити має співачка NK (псевдонім Насті Каменських) у своєму райдері артиста. Серед інших прохань — дорогий віскі та жуйка.

Також ми писали про те, з ким із зірок TikTok Настя нещодавно записала спільну пісню.

Теги:
#Instagram #Настя Каменських #Ненька #Потап
Захарова є одним із головних "рупорів" Кремля
Новини Росії
У Путіна відкрито оголосили, чого хочуть від України: відповідь не забарилася
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захарова є одним із головних "рупорів" Кремля
У Путіна відкрито оголосили, чого хочуть від України: відповідь не забарилася
Дата публікації
Категорія
Сьогоднішні ціни на пальне можна зменшити на 10%
Ціни на заправках можна знизити на 3-3,5 грн/л: як працює схема
Дата публікації
Категорія
Лікарі зробили можливе та неможливе, щоб урятувати поранених
Одного з поранених на "Південмаші" нацгвардійців виписали з лікарні: що з рештою
Дата публікації
Категорія
Як міниться погода у найближчі дні
В Україну серед лютого прийде весна: прогноз синоптиків
Дата публікації
Категорія
Росія – Швейцарія
Допінг-скандал із Росією та старт хокею: підсумки 5-го дня на Олімпіаді в Пекіні