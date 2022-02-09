Потап показав рідкісне фото зі свекрухою Насті Каменських

Співак привітав маму із 64-річчям

У середу, 9 грудня, свій день народження відсвяткувала Людмила Потапенко, мати українського виконавця Потапа. На честь свята співак поділився знімком, на якому жінка позує разом із онуком Андрієм.

Фото Потап опублікував в особистому Instagram-акаунті.

"Мама і син! З днем народження! Ми тебе з @potapchiq любимо!" — написав виконавець, додавши хештег зі словом "мама".

До привітань одразу ж приєдналися десятки шанувальників артиста.

Зазначимо, що Людмилі Анатоліївні виповнилося 64 роки. Раніше вона теж була публічною особистістю, адже має звання чемпіонки світу з підводного плавання. До останнього вона працювала як персональний тренер та інструктор для любителів такого хобі в одному зі столичних закладів.

Варто зазначити, що у мережі не так багато зображень Людмили Потапенко. З сином Олексієм і зовсім можна знайти лише кілька знімків.

Потап із мамою Людмилою

Додамо, що і сам Потап, і його дружина Настя Каменських дуже трепетно ставляться до членів своєї сім’ї, тому намагаються вкотре їх не світити.

До речі, за чутками, у Насті чудові стосунки зі свекрухою Людмилою, яку вона ласкаво називає "Люсі". Вона не проти проводити вільний час як з нею, так і зі своєю матір’ю Лідією. Якось вони навіть відпочивали разом, про що Каменських "відзвітувала" у своїх сторіз.

Мама Насті Лідія

Мама Потапа Людмила

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві запити має співачка NK (псевдонім Насті Каменських) у своєму райдері артиста. Серед інших прохань — дорогий віскі та жуйка.

Також ми писали про те, з ким із зірок TikTok Настя нещодавно записала спільну пісню.