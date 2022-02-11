Укр

Ефросинина в одном белье рассказала, что ее бесит

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Маша Ефросинина показалась в откровенном белье Новость обновлена 11 февраля 2022, 21:35
Маша Ефросинина показалась в откровенном белье

Все вокруг говорят о любви к себе, но как ее достичь?

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая жаловалась, что ее не берут в проекты из-за зрительниц, возмутилась тренду на осознанность и любовь к себе, который популярен в последнее время и бьет по самооценке многих женщин.

Об этом она высказалась на своей страничке в Инстаграм вечером 11 февраля, выложив несколько откровенных фотографий в одном нижнем белье, сообщает "Телеграф".

"Вас тоже стали подбешивать фразы "полюби себя", "будь в моменте", "обрети осознанность"? Меня да, настолько они в последнее время заезжены поверхностным применением по поводу и без", — подчеркнула ведущая.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина

Она пояснила, что часто ее спрашивают, как полюбить себя, и однозначного ответа на этот вопрос нет, — это ежедневная работа длиною в жизнь.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина

В то же время, Ефросинина назвала несколько правил, которые помогают ей в поисках любви к себе:

  • общение только с теми людьми, с которыми интересно, поучительно или счастливо;
  • уход за телом и организмом, благодарность к ним;
  • умение говорить "нет" и не угождать никому во вред себе;
  • уединяться, если в том ощущается необходимость;
  • заниматься только тем, что нравится;
  • не ругать себя за лень.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина

Как ранее писал "Телеграф", психолог называла фразы, которые быстро могут разрушить любые отношения.

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#Маша Ефросинина
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