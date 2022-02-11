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Єфросиніна в одній білизні розповіла, що її бісить

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Маша Єфросиніна показалася у відвертій білизні Новина оновлена 11 лютого 2022, 21:35
Маша Єфросиніна показалася у відвертій білизні

Всі довкола говорять про любов до себе, але як її досягти?

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка скаржилася, що її не беруть у проекти через глядачок, обурилася тренду на усвідомленість та любов до себе, що популярний останнім часом та б’є по самооцінці багатьох жінок.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в Інстаграм увечері 11 лютого, виклавши кілька відвертих фотографій в одній білизні, повідомляє "Телеграф".

"Вас теж стали вибішувати фрази "полюби себе", "будь у моменті", "набудь усвідомленості"? Мене так, настільки вони останнім часом заїжджені поверховим застосуванням з приводу і без", — наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна

Вона пояснила, що часто її запитують, як полюбити себе, і однозначної відповіді на це питання немає, бо це щоденна робота довжиною в життя.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна

В той же час, Єфросиніна назвала кілька правил, які допомагають їй у пошуках любові до себе.

  • спілкування лише з тими людьми, з якими цікаво, повчально чи щасливо;
  • догляд за тілом та організмом, подяка до них;
  • вміння говорити "ні" і не догоджати нікому на шкоду собі;
  • усамітнюватися, якщо в тому відчувається потреба;
  • займатися лише тим, що подобається;
  • не лаяти себе за лінощі.
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна

Як раніше писав "Телеграф", психолог називала фрази, які швидко можуть зруйнувати будь-які стосунки.

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#Маша Єфросиніна
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