Єфросиніна в одній білизні розповіла, що її бісить

Всі довкола говорять про любов до себе, але як її досягти?

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка скаржилася, що її не беруть у проекти через глядачок, обурилася тренду на усвідомленість та любов до себе, що популярний останнім часом та б’є по самооцінці багатьох жінок.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в Інстаграм увечері 11 лютого, виклавши кілька відвертих фотографій в одній білизні, повідомляє "Телеграф".

"Вас теж стали вибішувати фрази "полюби себе", "будь у моменті", "набудь усвідомленості"? Мене так, настільки вони останнім часом заїжджені поверховим застосуванням з приводу і без", — наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна

Вона пояснила, що часто її запитують, як полюбити себе, і однозначної відповіді на це питання немає, бо це щоденна робота довжиною в життя.

Маша Єфросиніна

В той же час, Єфросиніна назвала кілька правил, які допомагають їй у пошуках любові до себе.

спілкування лише з тими людьми, з якими цікаво, повчально чи щасливо;

догляд за тілом та організмом, подяка до них;

вміння говорити "ні" і не догоджати нікому на шкоду собі;

усамітнюватися, якщо в тому відчувається потреба;

займатися лише тим, що подобається;

не лаяти себе за лінощі.

Маша Єфросиніна

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